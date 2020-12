Mimie Mathy très cash, critiquée sur sa taille, la comédienne en colère fait des révélations rares sur le sujet!

Mimie Mathy n’aborde pas souvent le sujet de sa taille. Cette fois-ci la comédienne a décidé d’aborder sa petite taille sur un tournage et elle évoque les réflexions désobligeantes faces auxquelles elle a dû faire face.

Mimie Mathy a accepté de se plonger dans un film très éloigné de celui de Joséphine, ange gardien, avec “Le prix de la trahsion”, un nouveau téléfilm dans lequel la talentueuse comédienne a joué pour France 3, que l’on à hâte de voir chez LD People.

Elle jouera alors le rôle d’une policière, ce qui ne veut pas dire qu’elle appréciera de faire cela dans la réalité : « Je suis trop sensible. Je ne peux pas m’approcher des cadavres comme si de rien n’était”, a-t-elle confié à La Charente Libre.

Mais les séries policières telles que Engrenage (Canal+), c’est son dada !

Et dans Josépine Ange Gardien, jamais vous ne l’entendrez aborder sa petite taille mais cette fois Mimi a décidé d’aborder le sujet :

“C’était important pour moi qu’on ne l’occulte pas. On a abordé le sujet dès le premier film. On a rappelé toutes ces réflexions auxquelles on a droit. Pas moi maintenant parce que je suis une femme populaire. Mais ça existe ces jeux de mots pourris du genre ‘tu n’es pas à la hauteur…’. Il fallait en parler. Maintenant, c’est fait. On n’a pas besoin d’en parler à chaque fois.”

la principale intéressée a aussi évoqué son confinement et comment un de ses tournages avait dû passé aux oubliettes :

“Moi, j’étais en Provence avec mon mari. On a interrompu un tournage de Joséphine avec Corinne Touzet. Le vendredi, on s’est dit bon week-end. Et le week-end a duré trois mois. Quand on est revenus, on a dû reprendre là où on en était, avec des scènes qu’on tournait en pull et en écharpe en plein mois de juillet. On a eu très chaud. Entre temps, la végétation avait changé”, se remémore-t-elle.