Mimie Mathy : une scandaleuse histoire d’argent, « elle a failli tuer le patron de TF1 »

Mimie Mathy est une comédienne incroyable qui possède de nombreuses années d’expérience dans le métier. Elle est tout simplement irremplaçable. En tant que telle, Mimie Mathy touche en général des cachets assez conséquents. Et dernièrement, la comédienne aurait accepter de revoir son salaire à la baisse. En effet, l’actrice phare de Joséphine, ange gardien aurait accepté de le faire baisser pour que la série puisse se poursuivre sans encombres. Se faisant, le patron de TF1 aurait été informé du montant du salaire de Mimie Mathy. Une information qui l’aurait mis hors de lui.

Mimie Mathy, une star incontournable du paysage audiovisuel français

Mimie Mathy est une personne qui est connue de tous. Au delà de ses talents indéniables de comédienne, c’est également son franc parlé qui fait parler d’elle. En effet, Mimie Mathy est connue pour avoir un caractère bien trempé. L’actrice n’hésiterait pas à dire ce qu’elle pense, en dépit des conséquences. C’est alors en revenant sur une émission de radio, intitulée On refait la télé sur RTL, que nous apprenons que Mimie Mathy aurait encore fait état de ce trait de caractère.

La comédienne commence sa carrière en 1979. Elle tente de rejoindre la troupe du Big Bazar de Michel Fugain. Le Big Bazar existe depuis 1972 et fait rêver Mimie Mathy. Il s’agit d’une troupe d’artistes qui sont à la fois comédiens, chanteurs et acteurs. Et nous sommes alors en 1981 lorsque Mimie Mathy rejoint les talents de Michel Fugain. Elle passe à la télévision avec d’autres artistes pour performer des sketchs. Cependant, le public n’était pas fan de la comédienne. Sa présence à la télévision dérange beaucoup de monde. Des courriers seront envoyés à la chaîne afin que le programme soit supprimé. En seulement quelques mois, c’est chose faite.

Le succès arrive finalement pour ne plus la quitter

Mimie Mathy s’orientera alors vers la scène pour son premier one-woman-show. Mimie Mathy persévère dans sa décision de devenir comédienne et ne laissera rien se mettre au travers de sa route. Au fil des années, elle fait des rencontres importantes et se fait connaître. À force de volonté et de travail, elle rencontre finalement le succès qui lui ait dû en 1994. Mimie Mathy jouait sur scène avec Pierre Palmade. Son succès finit par la ramener à la télévision. C’est finalement le 15 décembre 1997 que le premier épisode de Joséphine, ange gardien est diffusé sur TF1. Les audiences n’auront jamais été aussi bonne que depuis qu’elle rejoint la chaîne. TF1 va alors mettre les. petits plats dans les grands pour qu’elle se sente chez elle.

Des discussions sur le salaire de Mimie Mathy font polémiques

Mais revenons à l’émission de radio dans laquelle elle s’exprimait au sujet de son salaire. En effet, Mimie Mathy pourrait se dire qu’elle ne devrait pas parler de ses choses là. Car la France fait partie des pays dans lesquels il est assez mal venu de discuter d’argent ouvertement. Cependant, Mimie Mathy n’a rien à cacher et préfère répondre sans détours plutôt que de jouer encore un rôle. Lorsqu’elle n’est pas en plateau, Mimie Mathy ne transige pas avec qui elle est.

Tout d’abord elle revenait sur les polémiques qui entouraient la succession de Johnny Hallyday. En effet, Mimie Mathy dit ce qu’elle pense et n’avait pas peur de dire, en ces propres termes, que cette histoire prenait des proportions folles. Cependant, elle tenait également à apaiser les rumeurs et à dire que tous les membres de la famille du chanteur étaient légitimes à espérer faire partie de son testament. Car il avait d’abord été révélé que Johnny Hallyday ne laisserait rien à ses premiers enfants, David Hallyday et Laura Smet. Or, la justice française interdit de déshériter ses enfants selon la loi. S’en suivrons les péripéties que nous connaissons jusqu’à ce qu’un accord à l’amiable soit trouvé, en juin dernier.

La comédienne ne fait pas de détours quand on lui pose des questions

Ensuite, Mimie Mathy parlait sans tabou de son mariage. Car les journalistes souhaitaient en savoir davantage sur ce jour marquant. Mimie Mathy racontait alors qu’il s’agissait évidemment du plus beau jour de toute sa vie. Le fête baissait son plein. Entourés de leurs amis et de leurs famille, Benoist Gérard et Mimie Mathy étaient les rois de la soirée. Ils se sont mariés le 27 août 2005 et filent le parfait amour depuis. Mimie Mathy évoque régulièrement à quel point Benoist Gérard est son âme sœur. Ils étaient tous les deux faits l’un pour l’autre et ils n’envisagent pas leurs vies séparés.

Enfin, Mimie Mathy était questionnée sur son salaire. Et la comédienne n’avait encore une fois pas de tabou à s’exprimer à ce sujet. En effet, Eric Dussart interroge la comédienne et tente de lui faire réaliser qu’elle a « failli tuer le patron de TF1 ». Ce dernier ne semblait pas prêt à ce que la comédienne puisse parler si ouvertement de son salaire. Mimie Mathy touchait près de 250 000 euros par épisode. C’est alors qu’elle indique que pour que la série perdure, elle a choisit de baisser son salaire.Il aurait été divisé par deux. Mimie Mathy vit toujours très confortablement avec un tel salaire par épisode.

Un tempérament franc qui séduit ses fans

Mimie Mathy montrait donc à nouveau qu’elle préfère la vérité crue plutôt que de tourner autour du pot. lima comédienne ne perd pas son temps avec les faux-semblants. Alors, elle préfère rire lorsque l’animateur de RTL lui fait savoir qu’elle a bien failli tuer son patron. Après tout, les principaux intéressés connaissent les ficelles et les montants des salaires des comédiens. Mimie Mathy a de quoi être fière d’être une des femmes les mieux rémunérées des tournages de série télévisée. De plus, elle mérite cette reconnaissance qui est le fruit d’un long travail. En effet, il aura fallu des années à la comédienne pour se faire une place dans le cœur de son public. Elle parvient à réaliser ses rêves à présent et ne devrait pas rougir, ni de ses exploits, ni de ces efforts.