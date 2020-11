“Mine de rien, je panique…” Enora Malagré dévoile tout sur son chéri, ses peurs, ses paniques, son futur, et son âge

Enora Malgré se fait connaître du grand public en rejoignant l’équipe de Cyril Hanouna dans Touche Pas à Mon Poste. Durant 7 ans à compter de l’année 2010, ses fans savaient où la trouver. Mais Enora Malgré a quitté le plateau de C8 pour d’autres horizons. Elle lance d’ailleurs sa propre chaîne de télévision cette année. Invitée le lundi 9 novembre dernier sur Non Stop People, elle s’est confiée à Evelyne Thomas sur ses angoisses. Car Enora Malagré est plutôt inquiète pour le futur. Sa vie de couple, sa maturité, son désir d’enfant, elle ne cache rien aux téléspectateurs.

Enora Malagré ne cache pas ses peurs et ses doutes

Enora Malgré célébrait ses 40 ans durant l’été, un âge charnière dans une vie. C’est en effet souvent l’âge auquel les personnes se remettent en question et interrogent leurs choix de vie. Aussi, Evelyne Thomas tenait à savoir si Enora Malagré avait bien vécu ce passage à la quarantaine. L’ancienne chroniqueuse de TPMP ne cache pas qu’elle n’apprécie absolument pas dire qu’elle a 40 ans. En effet, c’est terrible pour elle car elle a le sentiment de ne pas vouloir grandir. Pour preuve, elle a choisit de se mettre en couple avec un homme de 7 ans son cadet. Et elle ajoute que ce dernier est beaucoup plus mature qu’elle. Ce qui renvoie d’ailleurs Enora Malagré à évoquer une autre de ses angoisses récurrentes. Car elle s’inquiète d’imaginer que son compagnon puisse la délaisser pour faire sa vie avec une personne plus jeune.

Voir cette publication sur Instagram Le nouveau romantisme ❤️😷 Une publication partagée par Enora Malagré (@enoramalagre) le 3 Oct. 2020 à 7 :29 PDT

Elle avance malgré ses angoisses

L’amatrice de Non Stop People enchaîne sur le thème de la vie de couple et interroge alors Enora Malagré sur ses désirs d’enfants. Les fans d’Enora savent pertinemment qu’elle adorerait être maman mais qu’un maladie sévère lui joue des tours. Atteinte d’endométriose, elle ne parvient pas à tomber enceinte. C’est sans détours qu’Enora Malagré explique la situation à Evelyne Thomas. Mais elle ajoute qu’elle espère pouvoir adopter un bébé pour réaliser son rêve de devenir maman. Depuis 10 ans déjà l’ancienne chroniqueuse de TPMP ne pense plus qu’à ça. Les fans d’Enora l’encouragent à persévérer et lui apportent leurs soutiens autant que possible à ce sujet.

Enfin, les questions s’orientent sur sa carrière à la télévision. Enora Malagré avoue alors qu’elle avait très peur de travailler dans ce milieux. En effet, elle a grandit dans un foyer où l’on ne regardait pas la télévision. Ou alors rarement et seulement pour s’instruire ou se divertir devant des émissions critiques. Elle explique donc que c’est en travaillant avec Cyril Hanouna qu’elle a découvert la télévision populaire. Et ses parents n’étaient évidemment pas heureux de la voir évoluer dans ces milieux-là. Aussi, Enora Malagré sera de retour à la télévision mais dans un format qui lui sera pleinement adapté puisqu’elle lance sa propre chaîne de télévision, Enoramalagré.tv. Une prise de risque importante mais qui va dans le sens de son épanouissement personnel et de la poursuite de sa carrière.