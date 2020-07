Mireille Mathieu détruite par la mort de son ami Ennio Morricone : son poignant hommage !

Alors que le décès de Ennio Morricone a été annoncé il y a quelques heures, son amie Mireille Mathieu publie sur son compte Facebook un vibrant hommage à l’immense compositeur et au musicien de génie.

Disparu à l’âge de 91 ans suite à une terrible chute, la mort d’Ennio Morricone, c’est aussi la disparition d’un maître de la musique de film qui s’en va à jamais. Aux États-Unis, son décès a donné lieu à une vague de témoignages en l’honneur de celui qui a posé des notes sur les plus belles images du cinéma mondial et américain en particulier. Des réalisateurs et acteurs tels que Clint Eastwood, Quentin Tarantino, ou encore Robert De Niro ont souhaité saluer la mémoire du grand artiste dont les musiques ont accompagné les plus beaux moments du 7e art. Ennio Morricone avait notamment composé la musique des films Le Bon la Brute et le Truand, Il était une fois dans l’Ouest, …. , et un grand nombre d’autres classiques du cinéma américain.

Mireille Mathieu avait eu la chance de collaborer avec le compositeur de génie lorsqu’elle avait enregistré à Rome, il y a plusieurs dizaines d’années un album complet, dont Ennio Morricone était à l’origine. Des reprises de ses plus grands standards, et même des chansons originales avait été créés pour l’occasion au plus grand plaisir de Mireille Mathieu qui se souviendra de ce moment comme l’un des plus merveilleux de sa vie. La rencontre d’un homme tout à fait extraordinaire et d’une artiste hors du commun.

Lorsqu’elle a appris le décès de son ami, Mireille Mathieu s’est empressée de livrer ce vibrant message : » Il était une fois un monument de la musique de film avec une œuvre incomparable et reconnaissable entre toutes. Le maestro Ennio Morricone vient de partir rejoindre son grand ami Sergio Leone pour composer de nouvelles musiques sur des images au paradis des étoiles. En 1974 pendant 2 mois dans ses studios mythiques de Rome, j’ai eu l’immense privilège d’enregistrer un album de ses grandes compositions ainsi que des titres originaux écrits spécialement pour moi.

Cela restera dans ma mémoire un souvenir inoubliable. Adieu mon ami Ennio, Adieu Maestro « . Le professionnel avec Jean-Paul Belmondo, Les Moissons du ciel, Cinema Paradiso, Les Incorruptibles, Pour une poignée de dollars, et Pour quelques dollars de plus, Les huit salopards, etc, une liste interminable des plus grands succès du cinéma ont eu la chance d’avoir une musique composée par celui qui arrivait si bien par son talent est son imagination à servir des réalisateurs qui à chaque fois trouvaient en sa musique, un décor sonore qui collait parfaitement à leurs images. Des notes qui résonnent encore dans toutes les mémoires des cinéphiles, et qui sont devenus de véritables standards.

Avec le décès d’Ennio Morricone, c’est une partie du cinéma à grand spectacle qui s’en va et notamment celui qui a contribué aux plus belles pages des plus grands westerns de l’Ouest américain. D’origine italienne, c’est d’abord vers la musique classique qu’il s’était tourné avant de se lancer dans le cinéma qui a vite compris le talent de l’artiste. Ennio Morricone a fait quelques incursions dans le domaine de la chanson en composant et dirigeants deux albums au cours de sa vie. Un pour la diva de la chanson mondiale sa compatriote Milva avec l’album Dedicato A Milva de Ennio Morricone en 1968, et à celle qui pleure la perte de son grand ami aujourd’hui, l’Avignonnaise d’origine Mireille Mathieu avec l’album intitulé Mireille Mathieu chante Ennio Morricone, en 1974. Une collaboration entre les deux stars qui sera à l’origine d’une amitié qui durera pendant plusieurs décennies jusqu’au décès ce 6 juillet de l’artiste qui comme son amie avait fini par être devenu une star internationale et un artiste reconnu par les plus grands.

Dans sa publication sur Facebook, Mireille Mathieu ajoute une photo d’époque où le célèbre compositeur se tient derrière elle pendant une séance d’enregistrement. Un joli souvenir de moments délicieux qu’ils ont passé ensemble et dont la trace sera définitivement gravée sur un album qui restera intemporel pour Mireille Mathieu.

Malheureusement, lorsque l’on regarde le compte Facebook de l’une des plus grandes chanteuses françaises qui a vendu des dizaines de millions d’albums à travers le monde depuis plusieurs décennies, nous pouvons observer que bon nombre de ces dernières publications sont en réalité de vibrants hommages à des personnes disparues qu’elle a très bien connues et avec lesquelles elle a collaboré. Comme le signe du temps qui passe, et de générations qui s’en vont, Mireille Mathieu a perdu ces derniers mois beaucoup de proches avec lesquels elle a partagé de grands moments de sa carrière.

Sur son réseau social, elle faisait notamment référence à Janine Reiss, la maîtresse du chant, l’une des plus grandes voix de la musique du 20e siècle qui est partie, il y a quelques semaines. Elle faisait aussi référence à ses amis Siegfried & Roy, les célèbres magiciens, illusionnistes et dompteurs, dont l’un des membres Roy est parti rejoindre le paradis des artistes au mois de mai de cette année. Mais visiblement nostalgique d’une époque qu’elle ne revivra jamais, Mireille Mathieu revient aussi émotion sur la disparition de sa maman qui l’a quittée il y a maintenant 4 ans, et dont elle avoue ne jamais pouvoir se remettre de cette perte.

Aujourd’hui âgé de 74 ans et issue d’une famille modeste du sud de la France, Mireille Mathieu est devenue, avec un répertoire de plus de 1 200 chansons, une des grandes figures de la scène française et une star à l’échelle internationale. Une artiste qui au cours de sa carrière aura vendu plus de disques que Johnny Hallyday et parcouru le monde à de nombreuses reprises pour se produire sur les plus grandes scènes des capitales mondiales.

Avec des tournées triomphales au Japon, en Chine, en Russie, aux États-Unis ou en Amérique du Sud, Mireille Mathieu a été, et reste toujours l’une des plus grandes ambassadrices de la chanson française, et aura durant dans sa carrière chantée en plus de sept langues pour le plus grand plaisir de ses fans. Aujourd’hui vient ce message qu’elle a publié sur son compte Facebook, dans lequel elle a rendu hommage à un autre grand artiste du 20e siècle, qui lui aussi aura enchanté son public, mais surtout les spectateurs de tous les cinémas aux quatre coins du monde.