Mireille Mathieu: quel est le secret de sa peau d’ange pour paraître plus jeune ? Elle raconte tout !

Mireille Mathieu est en train de profiter elle aussi de ses vacances d’été. Mais à la différence de tous, elle ne bronzera pas sous le soleil assommant du mois d’août. En effet, la chanteuse originaire d’Avignon a plusieurs secrets pour conserver une peau d’ange et un teint de poupée de porcelaine. Et l’un d’eux est effectivement de ne pas s’exposer au soleil. C’est ce qu’elle raconte aux journalistes de La Provence lors d’un entretien publié le 11 août dernier. Voyons quels secrets l’iconique Mireille Mathieu partagera encore avec ses fans pour garder une santé de fer et une peau de bébé.

Mireille Mathieu révèle comment elle garde une peau douce, blanche et saine

Mireille Mathieu s’impose quelques règles strictes auxquelles elle ne déroge pas. Et l’une d’elle c’est effectivement de ne jamais s’exposer directement au soleil. Le soleil est agréable pour beaucoup et la mode voudrait que nous puissions tous profiter d’un bronzage idéal pour la rentrée. Cependant, les cellules de la peau vieillissent plus rapidement lorsque l’exposition au soleil est prolongé. Si la peau bronze c’est en effet parce qu’elle tente de ses protéger des rayons de l’astre du jour. Certes, quelques vitamines essentielles sont diffusées dans les rayons du soleil. Mais éviter les expositions directe set prolongée pourrait permettre de conserver un aussi joli teint que celui de Mireille Mathieu. Car pour une chanteuse de 74 ans, il est vrai qu’elle sait prendre soin d’elle.

La mode du bronzage n’est pas adoptée par la chanteuse, bien au contraire

Qu’importe alors ce que dicte la mode pendant l’été, Mireille Mathieu prendra toujours soin d’éviter de s’exposer. Et pourtant, elle est originaire du Sud de la France et aime y retourner chaque année pour ses vacances. Mais elle ne lézardera pas au soleil comme tout le monde. En effet, même si Mireille Mathieu n’est pas contre une petite baignade, elle sera équipée pour ne pas laisser sa peau souffrir du soleil. La chanteuse explique aux journalistes de La Provence qu’elle s’équipe de quelques accessoires pour cela. Une large chapeau, des lunettes de soleil et un voile sont les accessoires indispensables de Mireille Mathieu pour aller faire quelques brasses. Et bien évidemment, de la crème solaire.

Suffit-il de ne pas aller au soleil ?

Pour avoir un si joli teint, Mireille Mathieu doit également avoir une panoplie de crèmes hydratantes et protectrice. Il paraît également que de boire suffisamment d’eau dans une journée aide à conserver une peau bien hydratée. Mireille Mathieu va donc à contre-courant des tendances estivales pour rester aussi blanche que possible. Éviter de bronzer est alors le plus grand des secrets de la préservation de son teint délicat. Une astuce que beaucoup souhaitaient connaître mais seront-ils prêts à l’adopter ? En effet, ne pas bronzer en vacances est un choix difficile à faire. La mode est suivie par tous et revenir bronzé de ses vacances est une marque sociale forte. La rentrée est moins compliquée lorsque notre corps arbore fièrement les souvenirs de l’été. Mais Mireille Mathieu ne se laisse pas berner par quelques injonctions sociales ou de la mode.

En effet, pour Mireille Mathieu, la peau est un trésor fragile que nous devons savoir protéger. En tout cas, c’est ce qu’elle fait pour elle et cela lui réussit. Ses fans étaient alors heureux de découvrir la routine de la chanteuse pour conserver une peau éclatante. Et elle parvient à garder une peau de porcelaine tout en profitant pleinement de l’été. Car le soleil est très présent dans les destinations de vacances de l’artiste. Saint-Tropez ou encore Avignon, sont des lieux privilégiés par la star. Elle y retrouve sa famille et ses amis puisque c’est là qu’elle a vu le jour et grandi.

Les vacances de Mireille Mathieu dans le Sud de la France restent idylliques malgré l’absence de séances de bronzage

Mireille Mathieu s’exprime également sur le changement de rythme de vie lorsqu’elle passe de sa vie en région parisienne à celle dans le Sud de la France. Car ce n’est pas que “l’effet vacances” qui ralenti le temps. La région Sud vit effectivement à un rythme moins effréné que celui de la capitale. Ainsi, en y ajoutant les circonstances inédites de la pandémie qui frappe le monde cette année, arriver dans le Sud était une véritable bouffée d’air. Mireille Mathieu reconnaît que les tensions sont moins palpables dans ces villes plutôt qu’à Paris. Pandémie ou non, le temps passe différemment. Alors en sortant du confinement, elle disait se rendre compte de la beauté des choses simples avec davantage de facilité.

Le soleil a un rôle dans cette histoire. Car la chaleur va pousser les sudistes à s’adapter aux horaires de l’astre solaire. Dans le Sud, nous prenons le temps et personne n’aime se presser. De quoi permettre à la chanteuse de réellement se détacher l’esprit de tous les soucis liés au contexte actuel. Oublier la pandémie est impossible mais il est possible en revanche de ne pas y réfléchir à chaque instant. Un repos que Mireille Mathieu sait apprécier. Et nous ne sommes pas sans savoir que le stress peut être un ennemi pour la beauté. La chanteuse peut donc ajouter la détente à la liste de ses secrets de beauté.

L’incontournable chanteuse vous a-t-elle donné envie d’éviter le soleil brûlant du mois d’août ? Il est à présent clair qu’il est possible de profiter des joies de l’été sans pour autant laisser sa peau cuire au soleil. Serez-vous alors d’avis qu’il faut protéger cette dernière ? Car si il s’agit simplement de suivre les tendances, vous pouvez suivre celles de Mireille Mathieu. Et si le bronzage est trop important pour vous, il existe également des solutions esthétiques dans dangers pour la peau et qui ne supposent pas d’exposition prolongée au soleil.