Mireille Mathieu terriblement triste, bouleversée, ses confidences sur son plus grand regret

En ces temps difficiles, beaucoup de personnes ressentent un véritable mal-être. Âgée de 74 ans, Mireille Mathieu reconnaît vivre difficilement cette époque. D’ailleurs, elle redoute déjà la période de Noël et du nouvel an. Car pour la première fois de sa vie, elle sera sans sa famille pour les fêtes. Ainsi, face aux journalistes, la célèbre chanteuse livre son sentiment sur les conséquences de cette pandémie. LD People revient sur ses déclarations.

Mireille Mathieu : ” J’ai ressenti une grande tristesse “

La famille au cœur de toutes les attentions

Chez les Mathieu, la période des fêtes est un moment très important. En effet, la famille a pour habitude de réunir à une quarantaine de personnes chaque année. Car la fratrie de Mireille Mathieu est très grande ; ils sont treize frères et sœurs. Ainsi, les occasions de se réunir sont nombreuses. Régulièrement, ils organisent de véritables banquets. Mais malheureusement, 2020 sera bien différent. De plus, l’Avignonnaise n’a plus rencontré son public depuis presque un an. Alors que chanter est sa seule véritable passion.

En près de 60 ans de carrière, elle n’est jamais restée aussi longtemps sans se produire sur scène. Et tous ces ennuis commencent à véritablement l’angoisser. Dans une interview accordée à Ici Paris, elle explique même souffrir de réelles insomnies. Peu à peu, l’angoisse la saisit. Heureusement, elle n’est pas totalement seule pour ce deuxième confinement. Ainsi, elle s’est réfugiée auprès de ses sœurs dans sa région de naissance. Mais la perspective des fêtes fait véritablement remonter ses angoisses. LD People vous livre son sentiment.

Heureusement épargnée par la covid-19

Avec une si grande famille, la probabilité d’être touché par la covid-19 est grande. Mais fort heureusement, aucun des proches de Mireille Mathieu n’est malade. D’ailleurs, toutes les mesures sont mises en place pour préserver les siens. ” Toute la famille est très prudente. Avec mes treize frères et sœurs, on s’appelle, mais on ne se voit jamais en même temps. On porte le masque “. La chanteuse est, en effet, très prudente. ” On se lave les mains très souvent au savon Marseille. Tout est nettoyé au vinaigre blanc, à la javel, à la lavande, au bicarbonate “. Elle affirme qu’ils font attention les uns aux autres. ” Au grand maximum, on est six ou sept. Depuis le 1er confinement, on ne s’embrasse plus. On garde les distances entre nous. C’est le plus triste de ne pas se prendre dans les bras. Cela me coûte beaucoup “.

Dès lors, un véritable sentiment de solitude semble envahir Mireille Mathieu. Alors Noël, elle n’ose même pas y penser. ” Chacun va rester chez soi le soir de Noël. Mes frères viendront un par un dans la semaine. Ce sera la première fois que la famille Mathieu n’est pas réunie. Mais cela concernera toutes les familles. Je pense en particulier aux familles sinistrées de la vallée de la Vésubie qui ont tout perdu. Je suis très émotive, à fleur de peau, comme on le sait. Tout cela me bouleverse…”. Aujourd’hui, Mireille Mathieu espère que cette page se tourne bientôt, comme la plupart des Français. Car la situation est de plus en plus compliquée depuis mars. Mais rien ne dure éternellement dans la vie ! Alors, l’espoir de jours meilleurs est permis.