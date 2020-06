Mireille Mathieu touchée par une terrible mort, ce moment très difficile pour la chanteuse

Mireille Mathieu aura bien du mal à rendre du poil de la bête. D’après les informations de France Dimanche, elle ne parvient pas à faire une nouvelle fois le deuil d’une personne pour qui elle a tant d’admiration. Âgée aujourd’hui de 73 ans, bien qu’elle reste en pleine forme, elle doit dire adieu à de plus en plus de personnes qu’elle porte dans son cœur. Et le 1er juin dernier, c’est une icône de la chanson lyrique qui s’en va et qui brise le cœur de Mireille Mathieu.

Mireille Mathieu traverse des moments de plus en plus difficiles

Mireille Mathieu est une chanteuse reconnue au niveau international. De ce fait, elle tente de rester discrète pour protéger son image de marque. Mais la douleur est parfois bien trop forte pour cette grande dame de la chanson. En effet, Mireille Mathieu est doté d’une grande sensibilité qui lui permet d’interpréter au plus juste tout ses titres qui ont fait sa carrière. Et d’après France Dimanche, les peines de Mireille Mathieu sont trop fortes ces derniers temps.

Il y a un titre qui rendre parfaitement les sentiments qu’elle doit traverser ces derniers temps. C’est une chanson d’amour bouleversante. Mais le titre se prête parfaitement à la façon dont il faut savoir parfois dire adieu à ce que l’on aime, et à quel point ces adieux font partie de la vie. Il s’agit du titre On ne vit pas sans se dire adieu de Mireille Mathieu, dont voici un cours extrait partagé par une de ses fans sur Twitter.

Le décès de sa mère reste la plus grande épreuve de sa vie

C’est d’abord le 20 mars 2016 que les fans de la chanteuse de renom s’aperçoivent qu’elle est capable de craquer. Et comment faire autrement à ce moment là ? Car Mireille Mathieu perd sa mère ce jour-là. Une femme qu’elle aura admiré toute s vie et qu’elle admire encore, Marcelle-Sophie Poirier, décédée à l’âge de 94 ans. C’est un jour terrible pour la chanteuse. Elle enterre sa mère le 24 mars 2016 et elle est abattue comme jamais par la peine et la douleur de cette perte. Impossible pour Mireille Mathieu de contenir son émotion à ce moment-là. Et qui le pourrait ? Malgré toute la force dont elle sait faire preuve et toute la discrétion qu’elle souhaite maintenir pour protéger son image, c’est un drame trop lourd. Notre Mireille Mathieu s’effondre alors et laisse éclater ses sanglots.

Mireille Mathieu n’oubliera jamais et se servira de sa tristesse comme d’une force

Mireille Mathieu retrouvera le courage de reprendre le cours de sa vie. Comme beaucoup d’artistes passionnés comme elle, c’est la musique qui sauvera un temps Mireille de son chagrin. Mais son âge avance et son entourage vieillit lui aussi immanquablement. C’est donc d’autres chagrins que la grande Mireille Mathieu doit encore affronter. Pourtant, il y a certains deuils qui dureront toujours. C’est le cas de celui qu’elle doit faire de sa mère, Marcelle-Sophie Poirier. En effet, la chanteuse partageait sa peine avec le magazine Nous deux et elle indiquait ne jamais pouvoir imaginer terminer ce processus. Car Mireille Mathieu sait vivre avec ses peines et reconnaître celles qui lui sont insurmontables. La chanteuse fait preuve d’une immense sensibilité. Et beaucoup la lui envieront car c’est aussi ce qui fait d’elle une si grande dame de la chanson.

Nous avons toujours les qualités de nos défauts et les défauts de nos qualités. Ainsi, la sensibilité de Mireille Mathieu lui permet de d’interpréter ses chansons d’une façon qui touche son public comme personne. Mais elle est aussi inconsolable lorsque des chagrins de la sorte s’ajoutent à sa vie. Et le 1er juin dernier, Mireille doit de nouveau faire face à la perte d’une figure emblématique de sa vie. En effet, c’est une icône de la musique qui s’éteint ce 1er juin. L’immensément célèbre Janine Reiss rejoint les étoiles définitivement et Mireille Mathieu est là aussi terriblement affectée. Elle était âgée de 99 ans et avait participé au succès de Maria Callas, elle aussi une immense figure de la chanson.

Le monde de la chanson, et Mireille Mathieu, sont bouleversés

Mireille Mathieu avait, comme Maria Callas, collaboré avec Janine Reiss. Et elle n’oubliera jamais que pour cette grande dame de la musique, la voix reste le plus bel instrument de tous les temps. Elle explique alors que la passion de cette chef de chant l’a profondément touché. En effet, Mireille Mathieu ne pourra jamais oublier cette grande dame et ne cache pas sa peine de la voir quitter ce monde. Car elle manquera à la chanson, à la musique et à de nombreux artistes. Mireille Mathieu sait qu’elle ne serait pas la même sans cette rencontre majeure.

Mireille Mathieu doit donc encore une fois faire face à la mort. Et cela n’est jamais facile. Les fans de la chanteuse peuvent tout à fait comprendre ce qu’elle doit traverser. Et ceux qui connaissent sa grande sensibilité savent bien que cela peut lui servir dans la musique et le chant, mais la desservir dans la vie. Mireille Mathieu continue de vivre, de chanter, d’aimer, mais elle ne fera jamais une croix sur les personnes qui ont quitté le monde des vivants. Malgré son chagrin, ces personnes restent une force pour elle. Car elles représentent beaucoup de choses pour la chanteuse.

Mais le décès d’une personne n’enlève rien à ce qu’elle était dans la vie. Au contraire, les valeurs de ces personnes se font plus fortes et plus belles. Mireille Mathieu sera certainement inconsolable mais cela ne l’empêchera pas de continuer à vivre. Et de le faire avec tout le panache et la sensibilité qui la caractérise.