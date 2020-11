Mireille Mathieu très (très) mal, la chanteuse donne des nouvelles très préoccupantes

Les temps sont durs pour de nombreuses personnes en France. C’est d’ailleurs le cas aussi pour Mireille Mathieu. En effet, comme beaucoup de monde, la chanteuse vit très mal le confinement. Elle est d’ailleurs devenue insomniaque. Explications.

Mireille Mathieu adore Cyril Hanouna

Mireille Mathieu fait partie de la catégorie de personne qui a du mal à supporter l’atmosphère en France. D’ailleurs, la chanteuse explique être devenue insomniaque :”C’est revenu comme à la disparition de maman. Je ne sais pas si c’est dû au confinement ou au déconfinement. Mais quelle situation anxiogène… Où que l’on se trouve sur Terre, on ne voit pas la porte de sortie“. Pour éviter la solitude, elle a trouvé une solution et a trouvé refuge dans ses prières et auprès de sa mère décédée : “Je lui parle comme à la Vierge Marie, pour qu’elle nous aide, nous protège”.

Mireille Mathieu au plus mal depuis le confinement : elle donne des nouvelles préoccupantes https://t.co/Bnk6hAue7E — PAUL Béatrice (@reginepalk98) November 30, 2020

Mireille Mathieu peut aussi compter sur la compagnie de son fidèle téléviseur puisque le confinement ne permet pas de sortir. La chanteuse explique donc regarder “Les 12 coups de midi, Le jour du seigneur, Des chiffres et des lettres” ou encore “Touche pas à mon poste”, le talk-show de Cyril Hanouna. Il faut dire que l’animateur est proche d’elle et lui demande souvent des nouvelles par message. A 13 heures, c’est toujours sur TF1 qu’elle se branche, afin de suivre le journal de Jean-Pierre Pernaut. Un rendez-vous qu’elle ne manquerait pour rien au monde.

Sa fameuse coupe au bol ne la quitte pas

En temps normal, et comme de nombreuses stars, Mireille Mathieu est habituée à aller très régulièrement chez le coiffeur. D’après nos confrères de FranceInfo, “Elle va tous les dix jours chez Carita, son coiffeur depuis 1970”. Mais malheureusement pour elle, le confinement est passé par-là. La célèbre chanteuse entretient sa mythique coupe au bol grâce à l’aide de sa sœur Matite : “Pendant le confinement, Matite me fait régulièrement des brushings (…) Elle a appris aussi à entretenir ma frange“.

🔵 Mireille Mathieu : voici la raison pour laquelle elle ne changera jamais de coupe de cheveux https://t.co/CIodguZiz3 pic.twitter.com/c0I3mxyA0d — Femina.fr (@Femina_fr) October 14, 2020

Mireille Mathieu explique ensuite pourquoi elle n’a jamais souhaité changer de coiffure : “Dans mes shows télévisés, j’ai fait toutes les coiffures imaginables : cheveux longs ou coupes courtes, noire à la Louise Brook, blonde à la Monroe… Mais dans la vie, je n’ai jamais changé de tête. Parce que je me sens bien comme cela et que c’est une coiffure intemporelle. La preuve, beaucoup de mannequins dans les défilés sont coiffés comme moi !“. Voilà qui est dit.