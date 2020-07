Miss Colombie: Vidéo incroyable : Elle danse 15 jours après son amputation de la jambe!

Daniella Álvarez a fait rêver des millions de personnes lors de son sacre de Miss Colombie, en 2011. Aujourd’hui, à 32 ans, l’ancienne reine de beauté émerveille par son incroyable courage et sa volonté d’aller de l’avant. Car Daniella Álvarez a été amputée d’une partie de la jambe, en dessous du genou gauche. C’est sur son compte instagram qu’elle partage la nouvelle avec ses millions de fans au mois de mai. Grâce à ce réseau social, elle leur permet de suivre en photos toutes les étapes de sa convalescence. En retour, elle reçoit des milliers de messages de soutien et d’espoir.

Et seulement deux semaines après son irrémédiable opération, elle partage une vidéo inattendue qui bouleverse les internautes : elle danse avec son frère. Un pied de nez au destin de la part de la jeune femme qui explique dans son commentaire, en espagnol : “Je mets du swing dans ma vie avec mon partenaire préféré @rickialvarezv. Peu importe les difficultés, il faut être résilient dans la vie !”

L’ancienne Miss Colombie était aussi une ancienne danseuse de rock acrobatique. Elle avait l’habitude de danser avec son frère, qu’elle présente ainsi comme son partenaire de danse préféré. Daniella Álvarez était aussi une habituée des podiums et des shootings photos. Couronnée Miss Colombie en 2011, sa carrière est fulgurante puisque l’année suivante, elle est candidate à Miss Univers et devient star de la télévision colombienne. Pourtant, sa vie bascule complètement en l’espace de quelques mois.

Toujours sur son compte instagram, dans une vidéo, Daniella Álvarez explique que ce qui devait être une banale opération chirurgicale au niveau de l’estomac s’est transformée en série d’opérations puis en une amputation pour éviter de plus graves complications au niveau du coeur. Le problème, c’est qu’une masse anormalement grosse de tissus s’est formée et s’est mise à s’enrouler notamment autour de l’aorte, entraînant une diminution d’afflux sanguin dans sa jambe qui n’était plus irriguée par assez de sang. Pour ne pas mettre sa vie en danger, elle a dû se faire amputer. Elle espère porter une prothèse pour danser, courir, faire du vélo et tout ce qu’elle pouvait faire avant ses opérations.

Dans un post où elle pose entourée de ses proches à l’hôpital, elle dit aimer son corps autant qu’avant et être heureuse d’être au monde pour affronter les défis de sa nouvelle vie. “Pourquoi ai-je besoin de pieds quand j’ai des ailes pour voler ? Allons de l’avant ! ”, ajoute la jeune femme dans sa langue maternelle, l’espagnol. Un message fort d’espoir et de courage de la part de cette ambassadrice de l’Unicef qui est aussi une grande influenceuse sur les réseaux sociaux. Un message qu’elle espère faire passer auprès de toutes les autres personnes, handicapées ou non, qui traversent des épreuves tout aussi douloureuses que la sienne. Certains de ses fans la rêvent déjà en tant que candidate de l’émission Danse avec les stars, version colombienne.