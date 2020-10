Miss France: Accusée d’avoir triché en 2002 lors de son sacre, Sylvie Tellier répond violemment à Gilles Verdez

Sylvie Tellier aurait-elle menti pour remporter l’élection Miss France ? C’est ce qu’affirment Geneviève de Fontenay et Gilles Verdez notamment. Des accusations qui ont poussé la principale intéressée à sortir du silence. Explications.

Des accusations de Geneviève de Fontenay et Gilles Verdez

Sylvie Tellier est au cœur d’une énième polémique. Mais cette fois-ci ce n’est pas pour le concours de Miss France de 2020, mais pour le concours de 2002. Interrogée par Evelyne Thomas sur Non Stop People, Geneviève de Fontenay a laissé entendre que Miss France 2002 aurait menti sur son âge lors de son sacre : “La moitié des gens qui étaient là ne voulaient pas qu’elle soit élue parce qu’elle avait déjà 24 ans, mais je pense qu’elle avait peut-être un peu plus aussi” avait-elle dit notamment.

Sylvie Tellier a-t-elle triché lors de son sacre ? Geneviève de Fontenay profère une grave accusa… https://t.co/trLgRfZ1vm via @yahooactufr — hulla (@hulla38789887) October 14, 2020

Gilles Verdez en a remis une couche un jour plus tard sur le plateau de “Touche pas à mon Poste” en expliquant qu’elle avait bel et bien triché : “Elle avait été élue Miss Lyon et quand les candidates sont arrivées une semaine avant l’élection, on les a mesurées à la toise. Et en fait, elle a mis des talonnettes dans ses bas. Elle a triché ! Cela a été rapporté au chorégraphe et à la direction. Normalement, elle aurait dû être exclue mais comme l’élection était déjà engagée, on l’a autorisée à poursuivre la compétition”. Une chose est sûre, l’ancienne reine de beauté n’a pas l’intention de se laisser faire face à de telles allégations et c’est pour ça qu’elle a pris la parole le 23 octobre dernier.

La réponse cash de Sylvie Tellier

Après les différentes accusations, Sylvie Tellier a pris le temps de réagir lors d’une interview pour Nice Matin. Ainsi, l’ancienne Miss France tient à remettre les choses à l’endroit : “La seule chose que je peux répondre, c’est vous envoyer mon acte d’état civil! On est dans une société où malheureusement on ne vit que dans la polémique. Le concours Miss France, c’est un concours qui passionne, ça fait huit millions de téléspectateurs, et la polémique fait partie de l’histoire de Miss France”. Dans cette même interview, elle évoque également le cas Geneviève Defontenay : “Je n’ai pas envie d’y réagir parce que ça ne doit pas être facile en fait pour Geneviève d’avoir quitté Miss France. C’est un choix qu’elle a fait personnellement, et je ne suis pas certaine qu’elle ne le regrette pas”.

Accusée d’avoir triché à Miss France, Sylvie Tellier contre-attaque ! https://t.co/uphD7EDesP pic.twitter.com/ao2IDaM7bo — Télé 7 Jours (@Tele7) October 25, 2020

Enfin, Sylvie Tellier a taclé Gilles Verdez après ses déclarations d’il y a quelques semaines : “Quant à Gilles Verdez, ce serait intéressant de faire le total de toutes les polémiques qu’il a pu lancer, et de regarder celles qui sont fondées ou pas, est-ce que ça ne fait pas partie de son personnage, de ce qu’on attend de lui à la télévision ?”. Au moins les choses sont claires de son côté. Reste à savoir qui dit la vérité.