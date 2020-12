Miss France: Cette Miss, gravement brûlée, elle porte plainte et met fin à son rêve!

Régulièrement, LD People vous parle des reines de beauté et de leurs vies de rêve. En effet pour les Miss, l’existence peut parfois se révéler d’une douceur extrême. Entre soirées mondaines et voyages de rêve, les jeunes femmes connaissent une vie captivante. Pourtant, l’une d’entre elles a connu un tout autre sort. Aujourd’hui, notre équipe revient sur le véritable calvaire enduré par Ilham Khallad, Miss France Afrique Midi-Pyrénées en 2019.

Ilham Khallad. Une vie de Miss partie sur de beaux rails …

Le jour où tout bascule

Pour la jeune femme, l’avenir semble tout tracé. Car dès son plus jeune âge, sa beauté est remarquée par tous. Dès lors, Ilham Khallad n’a plus qu’un rêve à accomplir dans sa vie. Celui de devenir une célèbre Miss de beauté. Depuis 2008, la jolie brune participe donc à de nombreux concours. Et en 2017, elle décroche finalement le titre de Miss Maroc. Toujours la même année, elle obtient la couronne de Miss France Top 2018. Et en 2019, Ilham est élue Miss Afrique Midi-Pyrénées.

Tout semble donc parfaitement lui sourire. Ilham Khallad peut ainsi franchir de nouvelles étapes dans sa carrière. Une vie de mannequin lui est donc promise. Néanmoins, un événement survenu le 18 juin va définitivement bouleverser sa vie. Car pour elle, le monde entier s’écroule ce jour-là ! Désormais, plus jamais sa vie ne sera la même. LD People vous explique comment la jeune femme a tout perdu à cause d’un accident très grave.

Miss France : De profondes brûlures sur la peau

À cette époque, la reine de beauté souffre de maux de dos persistants. Dès lors, elle décide de consulter et de se rendre chez un kinésithérapeute. Une véritable relation de confiance se noue entre le praticien et la jeune femme. Dès lors lorsqu’on 2019, le kiné lui propose d’utiliser une machine destinée à détruire les cellules graisseuses, Ilham Khallad accepte de bonne grâce. Pourtant, elle est loin de se douter des conséquences de ce choix. Dès la deuxième séance, la peau de la reine de beauté est littéralement arrachée. À tel point, qu’elle doit être, le lendemain, prise en charge par les médecins dans un service d’urgence. Selon les premières constatations, Ilham est brûlée ” au premier degré sur 10 cm, et au second degré sur 1 cm “. De plus, son état de santé se détériore. Elle a du mal à se déplacer et souffre de fièvre intense.

Remise sur pied, l’ex-Miss Maroc tente de rentrer en contact avec le kinésithérapeute. Pourtant, toutes ces demandes restent sans réponse. Ainsi, la jolie brune décide de saisir la justice afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Mais le mal semble déjà fait. Car l’avenir radieux promis à la jeune femme semble aujourd’hui bien compromis. Alors quelle est la responsabilité du kinésithérapeute ? A-t-il pris toutes les mesures de précaution lors de l’utilisation de cet appareil ? Ce sera naturellement à la justice de trancher dans cette affaire. Mais pour la reine de beauté, ce traumatisme restera à jamais gravé dans sa peau. Même si avec les techniques actuelles, l’espoir d’une guérison peut peut-être être envisagée.