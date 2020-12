Une ex Miss France dans un body noir et transparent, elle met le feu sur la Toile

Alicia Aylies se fait connaître du grand public en devenant Miss France 2017. Malgré les trois années écoulées depuis son sacre, elle ne quitte pas les pensées de ses admirateurs. Et pour cause, la belle n’a rien perdu de sa superbe. Alicia Aylies en rajoute même une couche car si elle est sublime quoi qu’elle porte, elle est à tomber dans son body noir transparent. Sur Instagram, elle met littéralement le feu avec cette photo d’elle qui ne laisse personne indifférent. LDPeople préfère vous prévenir : âmes sensibles s’abstenir !

Alicia Aylies est sublime dans sa petite tenue

Alicia Aylies ex Miss France est suivie par plus de 400 000 personnes sur son compte Instagram. Il suffit donc de peu de chose pour mettre le feu aux poudres. Les réactions en chaînes sont en effet rapides sur les réseaux sociaux. Mais Alicia Aylies n’a pas le temps de se poser de questions, elle propose un contenu aussi élégant que provoquant dans lequel elle est toujours parfaitement mise en avant. Et ce n’est donc pas la dernière publication en date qui va démentir ces propos. Car Alicia Aylies s’affiche dans un body noir et transparent qui lui va à merveille.

De quoi faire craquer ses fans et susciter de vives réactions dans les commentaires. Tant et si bien que cela a attirer notre rédaction de LDPeople, qui a conclut que nos lecteurs ne pouvaient pas manquer cela. Mais avant de vous dévoiler cette image sulfureuse, préparez-vous à être secoués. Car il est impensable de rester de marbre devant une si belle jeune femme. Elégante jusqu’au bout des ongles, Alicia Aylies prend la pose pour vanter les mérites de Intimissimi. Une marque de lingerie italienne qui va faire des envieux.

Miss France : Un charisme inégalable

Les fans d’Alicia Aylies la retrouvent avec joie avec ses cheveux lâchés, au naturel. Car ils ne sont pas toujours fans de ses teintures ou autre artifices. Ses belles boucles noires et frisées dont effectivement davantage d’effet à ses abonnés. Maquillée à la perfection, le rouge de ses lèvres ajoute une touche idéale au tableau de la femme fatale. Car avec son body noir et transparent, Alicia Aylies porte une veste qui tombe sur ses épaules. Pas de doutes, si l’on pouvait apercevoir ses pieds, elle porterait une paire de talons aiguilles. De cette façon, la panoplie serait complète et il serait aisé de l’imaginer dans des films à suspense.

Enfin, il convient de souligner que la dentelle de son body est travaillée de façon délicate. Mais aussi que la forme de ce dernier offre une asymétrie moderne du plus bel effet. Pour des idées shopping ou pour le plaisir des yeux, chez LDPeople nous ne pouvions nous résoudre à ne pas vous partager la publication de la belle. Alicia Aylies n’a effectivement pas été élue Miss France pour rien ! Sur Instagram, elle pourrait enflammer la Toile de nouveau très rapidement. Restons donc alerte sur ses prochaines publications qui s’annoncent prometteuses grâce à ce nouveau partenariat.