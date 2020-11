Miss France truqué?: une ancienne candidate accuse le mythique concours « magouilles »

Mardi 17 novembre, les propos d’une ex-candidate de Miss France ont fait l’effet. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Charlotte Bobb a donné sa version de l’organisation de la compétition. En coulisse, d’après elle, tout serait truqué. Retour sur ses révélations chocs.

Élégance, strass et paillettes, le concours de Miss France fait rêver chaque année des milliers de téléspectateurs. Pourtant, au fil des années, les scandales se multiplient. Le public critique par exemple de plus en plus cette compétition qui enferme les femmes dans une image rétrograde quand d’autres se montrent très attachés à cette tradition désormais centenaire.

Un « collectif anti-Miss France » veut annuler le prochaine concours en 2021

Cette année, une nouvelle polémique vient éclabousser le célèbre concours de beauté. Mardi 17 novembre, sous les projecteurs de TPMP, Cyril Hanouna recevait Charlotte Bobb. Le chroniqueur de C8 expliquait aux téléspectateurs qu’il existait désormais un très sérieux « collectif anti-Miss France ». Composé d’anciennes gagnantes, ce collectif aurait pour objectif auraient d’annuler la prochaine édition prévue en 2021. L’invitée Charlotte Bobb avait décroché le titre de 1ère dauphine Miss Nord-Pas-de-Calais en 2016. Elle s’est dite très remontée contre le comité Miss France. La jeune femme n’a pas hésité à critiquer la célèbre institution. Et à balancer des accusations très étonnantes sur ses coulisses.

L’ancienne candidate balance “sévère” sur la prestigieuse institution

« Je ne vais dire aucun nom, mais bien sûr que ça se passe : il y a de l’argent qui passe sous les tables », a lâché l’ex-Miss Nord-Pas-de-Calais à Cyril Hanouna. Les chroniqueurs n’ont pas réussi à cacher leur surprise. Charlotte Bobb a ensuite détaillé ses propos. D’après elle, certaines personnes versent des sommes d’argent aux membres du comité Miss France, surtout lors des étapes régionales.

“Certes je crache dans la soupe, mais être belle physiquement et ne rien dire en acceptant tout ce qu’il se passe : ce n’est pas moi.”, avait-elle expliqué dans les colonnes de Star Mag. “Je dis juste que nous ne sommes pas égales ! Une fille qui est coachée par une personne membre du Comité Miss France est quasi sûre d’atteindre la plus haute marche ! C’est ce qu’il s’est passé samedi soir”.

Heureusement, Charlotte Bobb semble avoir enfin trouvé sa voie. Loin des podium de Miss France, c’est désormais sous les projecteurs de télé-réalité qu’elle travaille. Et son expérience dans l’émission Les Marseillais vs Le Reste du Monde lui a énormément plus. “Je me suis senti à l’aise, dans mon élément. Je pense et je sens que je peux être un pilier pour cette famille du Reste du Monde”, confiait-elle au magazine Télé Star.

“Ce n’était pas un rêve mais je me sentais dans mon élément à travers les écrans. J’avais l’impression de me reconnaître dans les candidats à travers certaines situations, assurait-elle également à Star Mag. Maintenant que j’ai un pied dans la télé-réalité je compte bien y rester et je ferai tout pour.”