Miss France: Une ancienne candidate vient d’accoucher, Marine Lorphelin est une tata comblée

Alors qu’elle représentait la Bretagne lors du concours de Miss France en 2012, Estelle Sabathier a eu la chance de travailler aux côtés de Sylvie Tellier depuis. Il y a quelques jours, la jeune femme a annoncé sur les réseaux sociaux, la naissance de sa fille. Explications.

Miss France: Estelle Sabathier, une maman comblée

Miss Bretagne en 2012 et onzième lors du concours de Miss France, Estelle Sabathier a donné naissance à sa fille Alma, le 28 septembre 2020. L’occasion pour elle de partager la bonne nouvelle avec ses abonnés sur Instagram : “28 septembre 2020, le plus beau jour de notre vie est arrivé, notre fille est née. Un accouchement de rêve en 5 minutes et un travail d’à peine quelques heures. Un moment indescriptible, suspendu dans le temps, qu’il faut vivre pour y croire” a-t-elle commencé par dire.

Elle poursuit son propos en expliquant que son compagnon, Simon Pontdemé et elle étaient des parents comblés : “Nous sommes des parents et une famille comblés par cette vague d’amour inimaginable que notre fille nous a apporté hier après-midi. Nous sommes heureux de vous présenter l’amour de notre vie : Alma”. D’ailleurs, le gardien de but de Chambly a également pris le temps de rendre hommage à la venue de sa fille : “Tu embellis notre vie, mon amour, mon Alma” a-t-il dit.

Marine Lorphelin fière d’être tata

Après l’annonce de la jeune femme, de nombreuses personnes ont pris le temps de féliciter la jeune femme et son compagnon. C’est notamment le cas de Marine Lorphelin qui a déclaré être heureuse d’être “tata” : “Si heureuse pour vous, vous êtes une magnifique famille et vous serez de merveilleux parents ! Bienvenue Alma, tata va te gâter“. Il faut dire que depuis l’élection Miss France de 2012, Estelle Sabathier est proche de nombreuses ancienne Miss France. D’ailleurs, en août dernier, la jeune femme avait fêté l’arrivée de son bébé dans une Baby Shower en présence de Laury Thilleman, Marine Lorphelin ou encore Maëva Coucke.

C’est d’ailleurs grâce à Laury Thilleman qu’Estelle Sabathier s’est lancée dans les concours de beauté : “L’une de mes meilleures amies, Laury Thilleman est devenue Miss France. Elle m’a incitée à me présenter aux sélections et à tenter cette aventure extraordinaire qu’est Miss France. J’ai donc tenté ma chance. Après avoir été élue dans ma région, j’ai participé à l’élection Miss France 2013, puis j’ai fini mes études et décroché mon diplôme. Dans mes différents stages et premiers emplois, j’ai continué à travailler avec l’organisation Miss France autour de certains projets. Et un jour, alors que j’étais en vacances en Thaïlande, Sylvie Tellier m’a appelée pour m’informer qu’un post se libérait. J’ai saisi l’occasion et aujourd’hui cela fait bientôt 5 ans que je travaille pour cette formidable entreprise“. Voilà, vous savez tout maintenant.