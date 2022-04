Mode estivale : et si le bikini à lacets était la tendance à suivre cet été ?

Même si la météo n’est pas toujours clémente sur une partie de la France, force est de constater que bon nombre d’hommes et de femmes sont tout de même prêts à tout pour pouvoir enfin prendre les devants et essayer de se faire plaisir avec un beau maillot de bain pour cet été. Néanmoins, avec des tendances que l’on peut voir toujours plus présentes sur les réseaux sociaux, il est difficile de faire son choix. En revanche, il semblerait qu’il y ait bien une tendance qui se dégage dans les différents maillots de bain que l’on peut retrouver encore à ce jour dans les magazines et sur les personnalités les plus connues en France et dans le monde.

Un revival de ce bikini mythique !

Avec le bikini à lacets qui fait son grand retour, c’est encore une fois un certain revival des années 2000 et de son côté bimbo qui revient vraiment en force. Si on pensait toutefois que la situation allait s’arrêter là, c’était vraiment sans compter sur la volonté des différents créateurs de mode qui ont purement et simplement décidé d’aller encore plus loin. Afin de vous permettre de faire votre choix, nous avons donc décidé de prendre les devants et de comprendre cette tendance en détail.

En effet, chaque année, il se trouve que l’on peut observer de nouvelles tendances dans le monde de la mode, et plus précisément pour les maillots de bain. Mais si on pouvait penser que certains allaient arrêter de prendre la parole au quotidien pour se concentrer sur des maillots de bain assez novateurs, c’était sans compter sur le fait que la mode est un éternel recommencement.

Les créateurs se bousculent pour proposer des bikinis à lacets !

Ainsi, dans les toutes dernières collections de bikinis et de maillots de bain, force est de constater que les créateurs ne se sont pas privés pour prendre les devants et proposer de plus en plus de solutions à mettre en place pour les femmes et les hommes. Mais cette fois-ci, il se trouve que les bikinis à lacets pourraient bien faire toute la différence.

Maillot de bain Jardin secret noir

Qui a dit que les maillots de bain dans une pièce ne pouvaient pas provoquer de l’effet ? Et bien il se trouve que ce superbe maillot de bain une pièce noir ne laissera personne indifférent. En effet, avec son côté entrelacé sur les côtés, force est de constater que ce maillot de bain s’impose comme une pièce maîtresse de cet été. Néanmoins, disponible uniquement en quantité limitée sur sa boutique en ligne, on imagine que certaines femmes seront déçues de ne pas trouver le modèle qu’elles recherchent…

Maillot de bain Pimkie rose

Avec ce petit maillot de bain Pimkie, vous pouvez être sûre et certaine d’être la plus belle sur la plage ! Par ailleurs, il se trouve que ce maillot de bain a l’avantage de pouvoir aussi se porter facilement avec un short : en cas de forte chaleur, vous ne serez même pas obligée de vous changer avec ce maillot !

Bikini Sea Sun Sand Swimwear noir

Enfin, comment ne pas craquer devant ce superbe maillot de bain de la marque Sea Sun Sand Swimwear ? Disponible sur sa boutique en ligne, vous devriez en profiter car il n’y en aura pas pour tout le monde !