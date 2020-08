Mode tendance de la rentrée: voici la sélection pour s’habiller afin d’être à la pointe en septembre !

Tendance rime avec avance. Pour rester à la pointe des tendances en matière de mode, il faudra donc savoir décrypter ce qui se profile à l’horizon. Ainsi, pas besoin d’attendre de voir ce que la rentrée nous réserve. Prenons un temps d’avance ensemble pour ne pas être pris de court. En effet, l’été ne touche pas encore à sa fin. Mais pour continuer d’être au top, il ne faut pas s’endormir sur ses lauriers. Voyons alors ensemble ce que les tendances nous réservent pour le prochain changement de saison. La mode a beau être cyclique, nous ne sommes pas à l’abris des surprises.

Tendances mode pour la rentrée, soyez prêts et prêtes à faire sensation

Plusieurs tendances se font jour pour une rentrée haute en couleur et extra-large. La mode n’invente rien mais se renouvelle pour proposer des nouveautés sensationnelles. En effet, il va falloir faire un tour dans les magasins pour se procurer quelques nouvelles pièces indispensables. Si rester au top de la mode vous importe, vous n’avez pas pu passer à côtés de certaines des tendances qui se profilent à l’horizon. Les modes de l’été vont se décliner pour s’adapter à l’automne. Ceux et celles qui ont l’œil exercé à prédire les nouvelles tendances ne s’y tromperont pas. Une dizaine d’éléments vont prendre possession de la mode de la rentrée.

Mode: Les robes qui suivent les tendances mode de la rentrée

Pour faire une transition idéale entre l’été et la rentrée, la robe reste une tenue parfaite. Mais les robes fleuries ont fait leurs temps. La mode de la rentrée pour les robes vont alors se résumer à deux tendances principales. Les premières seront les robes droites et fines. Elles sont en vogue lorsqu’elles ont un col droit, des lacets dans le dos et de couleur unie. Un petit plus si le tissu est satiné. Cette robe sera parfaite pour les soirées de mi-saison et garantira votre élégance en toute circonstances.

Voir cette publication sur Instagram This dress has single-handedly got me through this heatwave 🖤 Une publication partagée par Brittany Bathgate (@brittanybathgate) le 9 Août 2020 à 2 :10 PDT

Mais une autre tendance se profile au niveau des robes. Elle sera cette fois-ci à l’extreme opposé avec un look plutôt décontracté quoi que très élégant aussi. Il s’agit de la robe oversized. En effet, plus c’est grand et mieux c’est. La robe oversized se fera une place en tête des ventes c’est certain. Confortable et ultra-tendance, c’est la pièce idéale pour suivre la mode sans se compliquer la vie.

Les tenues et les extra-larges qui vont marquer la fin de l’été

La mode en général, et les tendances mode de la rentrée en particulier, semblent se concerner sur le confort. En effet, qui dit fin de l’été dit reprise du travail. Pour que la transition se fasse en douceur, il est parfait de pouvoir opter pour des tenues qui nous mettent à l’aise. Ainsi, ce n’est pas que la robe qui suivra les tendances mode oversized.

Les tenues effortless seront prisées

Qui dit confort dit forcement survêtement. Mais cela ne signifie pas qu’il sera tendance de porter des tenues qui ne sont destinées qu’à trainer à la maison. En effet, il sera très chic de porter un ensemble de survêtement et de l’associer à une pièce ou deux qui rappellent les tenues de soirées. Par exemple, un ensemble survêtement confortable sera très tendance si une veste de costume noir vient se rajouter à la tenue. Ou encore un sac à main très féminin, petit et sophistiqué.

Le blazer vraiment extra-large sera un must have

C’est une des tendances modes apparue il y a déjà quelques temps maintenant. À la rentrée, tout le monde aura donc adopté ce look. Les blazers extra-larges sont de plus en plus répandus. Soyez sûrs de vous procurer le votre pour une rentrée à la pointe de la mode.

Le col brodé extra large va se faire sa place

Voir cette publication sur Instagram More fun outfits in 2020 🥰 Une publication partagée par aemilia madden!!! (@aemiliafay) le 12 Janv. 2020 à 10 :54 PST

Et pour finit avec le XXL, voici donc la dernière des tendances mode qui se veut aussi fun que belle. Le col brodé version XXL est est train de se faire une place de choix pour les collections d’automne.

Le tissu smocké restera un élément de transition entre l’été et l’automne et d’autres anciens éléments feront leur grand retour

Le tissu stocké commençait timidement à se faire repérer par les consommateurs de nouvelle tendance. Ce ne sera donc pas pendant l’été que ce tissu sera le plus travaillé et mis en avant. Il attendra l’automne pour faire une entrée fracassante dans les tops tendances mode de la rentrée.

Et ce n’est pas la seule tendance qui va revenir tout droit des années 1990. En effet, le bandana ou fichu va lui aussi reprendre ses droits.

Le bandana revient en force

Voir cette publication sur Instagram picnic attire 🧺 Une publication partagée par alyssa coscarelli (@alyssainthecity) le 16 Juil. 2020 à 7 :26 PDT

Accessoire indispensable des nouvelles tendances mode de la rentrée, le fichu va se décliner sous toutes les couleurs et avec tous les motifs. Tous le monde aura la capacité de se sentir unique tout en suivant les tendances mode à la lettre.

Les manches ballons resteront incontournables

Les manches ballons ne disparaissent pas du paysage avec l’automne qui arrive. Au contraire, elles se font encore plus présente et ne seront pas sans nous rappeler l’été. De quoi effectuer une douce transition entre les tendances de l’été et celles de l’automne qui commencent à se profiler.

Mode: Les lacets deviennent des indispensables

Il en est de même pour les lacets. Très à la mode pendant l’été, seuls quelques personnes ont osé sauter le pas. Mais dès la rentrée, ne pas posséder une pièce avec des lacets pourrait vous porter préjudice.

Mode: Les ensembles en mailles sont le top des tendances mode les plus en vogue de la rentrée

Et voici enfin la plus populaire des tendances mode de la rentrée. Il s’agit d’ensemble short et t-shirt faits de mailles. Pour les femmes et pour les hommes, les pièces maillées vont envahir les boutiques.