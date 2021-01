Mon incroyable famille: Céline est mère célibataire de trois paires de jumeaux! Une folle histoire

Mon incroyable famille vient de se lancer sur les ondes de M6. L’émission s’est révélée au public ce 4 janvier et les familles qu’elle présente vont vous faire halluciner. Ce sont des histoires atypiques mais des familles attachantes que Mon incroyable famille nous fait découvrir. Et l’une d’elle a déjà touché le cœur d’une grande partie du public. Il s’agit de Céline et de ses six enfants. Elle est à la tête d’une grande famille, ce qui est déjà assez spécial mais en plus de cela, ce sont trois paires de jumeaux dont elle est l’heureuse maman. LDPeople vous présente cette mère fantastique qui est loin du cliché de la “mère courage”.

Mon incroyable famille fait déjà des étincelles sur la Toile

Céline avait hâte de découvrir les résultats du tournage à la télévision. En effet, elle avait la ferme intention de prouver au public qu’une famille nombreuse n’est pas un calvaire, bien au contraire. Dans Mon Incroyable famille, ce sont sept familles très spéciales qui ont été retenues au casting. Céline bien sûr, mais d’autres histoires hallucinantes attendent les téléspectateurs. Toutes les familles sont suivies par une équipe dans leur quotidien, pour permettre au public d’être au plus près de leurs vies. Céline Mineiro avait une chance sur un million d’avoir deux paires de jumeaux, alors avec trois, elle se sent très chanceuse. Comme elle le dit si bien, elle aurait eu plus de chances de gagner au loto ! Car c’est bien une chance pour elle que d’avoir ses six enfants auprès d’elle. Pas de regrets d’avoir une famille nombreuse, bien au contraire !

Céline présente donc ses enfants au public de Mon incroyable famille. Les premiers jumeaux se sont Ilian et Kaïs qui auront bientôt 14 ans. Viennent ensuite ses jumelles, Salyha et Neïla qui ont 12 ans. Et enfin, une fille et un garçon pour la dernière paire, Nessa et Dallèl qui auront bientôt 3 ans. Pour cette maman solo, c’est le rêve que d’avoir eu six enfants. En effet, elle tenait à participer à Mon incroyable famille pour combattre les préjugés qui entretiennent l’idée qu’avoir des jumeaux est très complexe. Ses premiers enfants, elle les a eu à l’âge de 24 ans et cela a été un immense bonheur. Certes, elle a d’abord été étonnée d’apprendre que deux bébés grandissaient dans son ventre. Mais elle s’en est rapidement accommodée, comprenant qu’elle avait beaucoup de chance.

Céline et ses trois paires de jumeaux sont déjà adorés du public

Ce qui épate d’autant plus le public de Mon incroyable famille, c’est que Céline élève seule ses six enfants. Les journées doivent perte très chargées ! Elle ne renonce pas pour autant à ses activités personnelles. Pouvant compter sur ses parents, elle est ravie de constater que ses enfants solidifient les liens de famille. Finalement, elle suscite encore davantage l’admiration du public. Rayonnante, enthousiaste et volontaire, elle n’a pas fini de se trouver des fans parmi les téléspectateurs.