“Mon Mari est mort”! Nagui et Mélanie Page se font assassiner par une fan meurtrie, ça fait froid dans le dos

Une récente publication de Mélanie Page a fait réagir une internaute. Cette dernière reproche au couple de ne pas respecter les gestes barrières, alors qu’elle vient de perdre Nagui. Explications.

Une publication de Mélanie Page qui fait parler de nombreux internautes

Une publication qui n’a vraiment pas plu à une certaine internaute qui a fait part de sa colère sur les réseaux sociaux. En effet, Mélanie Page apparaît avec plusieurs de ses camarades, le tout sans masque : “Ça me gène un peu vos photos… personne n’est masqué? Ce style de photo sème le doute et vous place ‘au dessus des autres’… car à part faire un test tous les 3 jours, vous savez bien que ce vicieux virus se cache partout. Je sais que VOUS, si vous avez le virus, vos ‘potes médecins’ vous trouveront une place à l’hôpital…” commence-t-elle notamment par dire.

🚨 “Mon mari est mort !”… Nagui et sa femme se font assassiner par une fan meurtrie sur Instagram, leur publication qui ne passe pas ! https://t.co/WrW0sn03ZO pic.twitter.com/AjMtFDVgeo — Public Mag (@InsidePublic) November 16, 2020

Il faut dire que la personne en question a eu le malheur de voir un proche partir du Coronavirus : “Ca n’a pas été le cas pour mon mari, parti cet été, seul et mort sous son lit (tombé, sans barrières…) comprenez ma colère encore vive… Je vous aime beaucoup Mélanie, ainsi que Nagui, mais SVP, attention, n’ėtalez pas votre ‘liberté de nantis’ aussi ouvertement. D’ailleurs, nous sommes nombreux sur vos posts, à vous reprocher ce manque de ‘barrières”. Une chose est certaine, si Nagui ou Mélanie Page lisent ce commentaire, ils feront plus attention aux publications qu’ils mettent.

Le projet de Nagui et Mélanie Page

En 2021, les fans de Mélanie Page pourront la retrouver dans une série produite par Nagui. D’ailleurs, la jeune femme a expliqué de quoi parlera la série qui se nommera “30 vies” : “La série parle des professeurs des élèves et des parents et se situe dans un lycée. C’est une série qui se veut réaliste et qui traite des thèmes societaux actuels. Elle sera diffusée au printemps sur France 2 si tout va bien. Pour l’instant nous tournons 6 épisodes de 52 minutes qui seront diffusés en prime time. Nous espérons une deuxième saison”.

La nouvelle série France 2 adaptée d’un feuilleton québécois (une série diffusée au Canada entre 2011 et 2016 avec 11 saisons au total) va s’intéresser au quotidien d’un prof d’histoire géo pendant une année scolaire. Chaque épisode vise à s’intéresser à un élève différent et va aborder la précarité, la grossophobie ou encore l’homosexualité. Au niveau du casting, outre Mélanie Page, on retrouvera : Florence Pernel, Bruno Sanches, Emilie Dequenne, Marc Lavoine, Déborah François, Bruno Solo, François Berléand, Nicolas Briançon, Julien Boisselier, Bruni Makaya, Camille Léon-Fucien, Hanane El Yousfi, Abdel Bendaher, Lorette Nyssen, Victor Bonnel…