« Mon rêve s’envole à tout jamais », cette séparation brutale qui brise le cœur de Laeticia Hallyday

Laeticia Hallyday, grande admiratrice du groupe Daft Punk, a indiqué sa grande tristesse après l’annonce de la fin du groupe.

Eh bien, c’est fini. Tout le monde a été surpris. Le fameux duo Daft Punk a indiqué le 22 février dernier, sa séparation. Un vrai coup de tonnerre. Cette information a été reprise dans le monde entier. De nombreux médias ont parlé de cette séparation étonnante. Dans un clip mis en ligne sur les réseaux sociaux, les deux musiciens français ont transmis la nouvelle au public. Les fans étaient consternés de cette nouvelle.

Daft Punk, un groupe du a révolutionné la musique électronique

Pendant près de trente ans, Guy-Manuel de Homem-Christo et Thomas Bangalter ont révolutionné l’industrie musicale et signé de nombreux tubes. Dans un documentaire réalisé en 2015, Jean-Daniel Beauvallet, ex-rédacteur en chef du support Les Inrockuptibles, avait évoqué leur stratégie : « Créer ces alter ego robotiques leur permet de rester humains, d’avoir les pieds sur terre et d’être totalement libres. Ils ont acheté leur liberté en envoyant les robots faire leur sale boulot. »

Daft Punk, une vraie marque de fabrique

Ce documentaire « Daft Punk Unchained » signé Hervé Martin-Delpierre retrace le parcours complet du duo Daft Punk. Il parle des débuts du groupe dans les années 1990. Dans cette vidéo, on retrouve de nombreuses archives dont beaucoup sont inédites. Il y a aussi de beaux témoignages par exemple d’amis, de Pedro Winter leur premier manager. On retrouve aussi Kanye West, Pharell Williams ou Neil Rodgers. Les différents intervenants sont vraiment de grande qualité. Ce documentaire est très complet et permet de cerner totalement l’univers de Daft Punk. La rédaction de LdPeople avait beaucoup aimé ce documentaire.

Daft Punk, des clips très créatifs

Les Daft Punk ont réalisé leurs deux premiers albums dans leur Home studio et ce fut un énorme studio. Dès la signature de leurs premiers contrats, les deux musiciens veulent pouvoir garder la main sur leur travail. Ils veulent garder une indépendance. Non seulement leur musique était très créative mais aussi leurs clips qui étaient très originaux. Le groupe électro a notamment collaboré avec des dessinateurs japonnais. Leur marque de fabrique était de dissimuler leur visage.

Chaque concert des Daft Punk était un véritable événement comme à Coachella, aux Etats-Unis en 2006. Ce fut un concert incroyable qui a marqué la mémoire des festivaliers. En 2013, lors des Grammy Awrads, ils obtiennent 5 récompenses. Le succès fut colossal en France et dans le monde entier.

Laeticia Hallyday, très peinée par cette séparation

Ces deux artistes laissent des millions de fans abattus dans le monde entier. Les journalistes de LdPeople en faisaient partie. Parmi eux, Laeticia Hallyday, la veuve du célèbre chanteur qui a indiqué sur sa page Instagram qu’elle les aimait beaucoup et que dans sa liste de rêve, elle avait inscrit celui de les voir durant un concert. Un rêve qui s’est « envolé à tout jamais » pour l’amoureuse de Jalil Lespert. Heureusement que dans sa vie personnelle, elle est comblée. Depuis plusieurs mois, c’est la parfaite idylle avec Jalil Lespert.

Une belle histoire d’amour entre Laeticia Hallyday et Jalil Lespert

Jalil Lespert a fait la connaissance de la veuve de Johnny Hallyday car il avait un projet de biopic sur le célèbre chanteur. Ce fut assez rapidement le coup de foudre. Depuis quelques semaines, le couple s’affiche sur les réseaux sociaux et partage leur idylle aux quatre coins du monde. Ils ont été en Italie mais aussi à Saint-Barth. On a pu les voir à de nombreuses reprises en train de parcourir l’île. Ils se sont même rendus sur la tombe de Johnny Hallyday pour une veillée.

Récemment, on a appris que Laeticia Hallyday avait vendu la villa que le couple possédait à Los Angeles. Cette superbe maison avec tout le confort abritait de nombreux souvenirs mais la veuve doit payer au fisc une lourde ardoise et doit donc trouver de l’argent frais. Ce bien a été vendu pour 14 millions d’euros. Une somme colossale mais qui reste encore insuffisante. Johnny Hallyday possédait aussi de nombreuses motos et voitures. Dans les semaines et mois qui viennent, la veuve de Johnny sera certainement contrainte de réaliser d’autres ventes.