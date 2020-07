Monica Bellucci: la plus glamour des actrices fait trembler Instagram

Monica Bellucci est une véritable icône de la beauté. Actrice de talent, elle est également une star de la mode. Habillée par les plus grandes marques de haute couture, maquillée par des spécialistes et coiffée par de prestigieux professionnels, Monica Bellucci est sublimée. Mais c’est sur Instagram que les fans de la stars peuvent faire ce constat le plus souvent. En effet, elle partage des clichés sur les réseaux sociaux qui font trembler la toile. Incroyable mais vrai, sa beauté et son élégance sont inégalables ! Décryptons avec elle les codes de la mode qui la rendent irrésistible.

Monica Bellucci fait sensation sur les réseaux sociaux

Monica Bellucci ne gère pas elle-même son compte Instagram. Mais il n’est pas moins fourni de magnifiques photos pour autant. C’est la célèbre agence de mannequins Karin Models qui est en charge de l’approvisionner. C’est donc un bonheur pour les fans car ils découvrent en avant-première les photos de Monica Bellucci qui sont publiées dans les magazines. La dernière en date est pour Paris Match. Les 3,3 millions d’abonnés au compte Instagram de Monica Bellucci peuvent alors découvrir la photo qui fait sensation en ce moment.

Monica Bellucci est allongée dans un lit aux draps blancs et la photo est prise du dessus. Elle est vêtue d’un body noir qui lui offre un décolleté ravageur. Par dessus, une chemise banche ouverte qui va se fondre avec les draps du lit. Pour son maquillage, elle est parfaitement mise en beauté. Sa bouche et ses yeux sont mis en valeur de façon élégante dont les paillettes viennent faire écho aux somptueux bijoux qu’elle porte.

Les bijoux que porte alors Monica Bellucci sont de la marque Cartier. Mais c’est surtout sa coupe de cheveux que les fans vont remarquer. En effet, Monica Bellucci est à la pointe des tendances 2020 avec sa nouvelle coupe de cheveux.

La coupe de cheveux de la star reflète parfaitement dans les tendances actuelles

Il s’agit d’un carré plongeant. La différence avec les carrés plongeants des années précédentes, c’est l’aspect naturel de ce dernier. En effet, elle aura fait éclaircir sa couleur naturelle pour lui donner des reflets châtains du plus bel effet. Cela permettra à l’actrice de capter la lumière différemment. De plus, pas de cheveux raides cette année, en tout cas pour les carrés. La tendance est aux ondulations naturelles. Monica Bellucci porte ce look à merveille. Les fans n’en reviennent pas de la découvrir encore si belle, sensuelle et à la pointe de la mode. Pour un gros plan sur sa coupe de cheveux, et ses boucles d’oreilles impériales rendez-vous sur la photo suivante.

Vous avez donc à présent tout le loisir d’analyser la coupe de Monica Bellucci. Elle est tout simplement radieuse ! Une petite frange dégradée vient lui couvrir le front pour casser davantage le côté austère de son carré. Le carré tendance 2020 se veut doux et naturel et se démarque de celui des années précédentes qui se voulait strict. Monica Bellucci n’a pas besoin d’une coupe de cheveux sévère pour jouer les femmes fatales. En effet, elle incarne déjà ce rôle malgré elle. Il lui suffit d’un rien pour devenir irrésistible. Les fans de Monica Bellucci sont absolument subjugués par tant de classe.

Monica Bellucci n’a pas fini d’épater la planète

Monica Bellucci aura 56 ans le 30 septembre prochain. Impeccable n’est-ce pas ? Elle rayonne et reste superbe malgré les années qui passent. Le temps de semble pas avoir d’emprise sur l’actrice. Elle commence sa carrière de mannequin pendant qu’elle est au lycée, dans le but de payer ses études. Nous sommes alors en 1987 et Monica Bellucci ne se doute pas qu’elle va devenir une véritable icône de la beauté à travers le monde. Ce qui va précipité son succès c’est que la jeune femme est ambitieuse. Elle ne veut pas se contenter d’être mannequin et décide de prendre des cours de théâtre. Le but de la jeune femme est alors de se faire une place au cinéma.

Dans les années 1990, Monica Bellucci rencontre le succès et ne quittera plus le septième art. Elle continuera pourtant à être mannequin en même temps. Ainsi, elle devient rapidement célèbre à la fois pour sa beauté et pour son talent. C’est une carrière internationale qui lui tend les bras et elle ne va pas hésiter à relever le défi. Elle parvient donc rapidement à se faire un nom dans le monde entier. Elle recevra des prix pour ses interprétations au cinéma mais également des prix pour sa beauté. Monica Bellucci est une des plus belles actrices de la planète ! Il n’est alors pas étonnant que ses photos sur les réseaux sociaux reçoivent un tel succès. Certains se contentent de l’admirer et d’autres tentent de lui ressembler.

Un rayonnement digne des plus grands

Monica Bellucci ne peut pas ignorer l’emprise qu’elle a sur ses fans. Sa beauté envoûtante et son talent de comédienne la propulse au rang des femmes les plus admirées de la planète. Personne ne peut ignorer qui elle est aujourd’hui et c’est peut-être aussi ce qui la pousse à engager une tierce personne pour s’occuper de son compte Instagram. En effet, une si grande star a forcément besoin de se retrouver dans sa bulle. Car comment pourrait-elle répondre aux sollicitations de ses fans lorsque ces derniers sont partout dans le monde ? Malgré cette distance avec la foule, Monica Bellucci ne rate pas une occasion de remercier son public. Les personnes qui suivent son actualité et encouragent ses projets sont un élément essentiel de son succès. Elle ne peut pas ignorer que la vie qu’elle mène aujourd’hui n’est pas que le fruit de son travail.