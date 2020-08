Morgane (Koh-Lanta) : de nouveau maman, le papa du nourrisson est mort !

Beaucoup de téléspectateurs se souviennent de son passage dans Koh–Lanta, Morgane la jolie rousse revient avec une merveilleuse nouvelle après un drame. Elle est à nouveau maman, mais le père du bébé est décédé.

C’est une bien triste histoire et une lourde épreuve pour Morgane, la jeune maman qui s’était fait connaître dans le jeu d’aventure de Koh–Lanta lors de l’édition tournée aux Philippines en 2008, puis dans les Reines du shopping en 2017 et 2018. Morgane qui avait rencontré le père de son bébé aujourd’hui âgé de 7 mois, lors de sa deuxième participation à l’émission les Reines du shopping avec Cristina Cordula vivait depuis, le parfait amour avec David.

» Le hasard de la vie… Comme une évidence… Je n’ai pas gagné les Reines du shopping, mais j’ai fait une rencontre qui a modifié le cours de mon existence lors de cette semaine magique » confiait-elle sur Instagram en publication d’une charmante photo où elle se tient aux côtés de ce charmant beau brun.

Très active sur le réseau social Instagram, la belle rousse ne cessait de partager des clichés de sa vie avec celui qui était désormais à ses côtés. Aujourd’hui, ce sont des photos, seule avec ses enfants, comme dernièrement un joli cliché avec son adorable bébé que Morgane publie désormais.

C’est en décembre 2019, que Morgan annonçait avec tristesse sur son compte Instagram le décès de l’homme de sa vie, suite à la maladie dont il était atteint, le cancer. » Mon amour, tu as déployé des ailes d’anges pour prendre ton dernier envol, le cancer a gagné. Mais tu nous laisses à moi et à ta famille le plus beau des cadeaux, notre fils qui verra bientôt le jour. Tu t’es battu jusqu’au bout pour essayer de voir ton bébé… La vie est injuste. Je t’aime ”.

David aura tout tenté pour voir la naissance de son fils, malheureusement, il partira quelques jours trop tôt, car ce sera le 8 janvier 2020, que Pacôme verra le jour. Un deuil et une souffrance que la jeune maman arrive à surmonter grâce à son nouveau-né, ce cadeau qu’elle gardera à tout jamais de celui qu’elle aimait tant. Le 22 janvier, la mère de famille de 45 ans, partageait une adorable photo d’elle et de son bébé qui venait juste de naître à la maternité » Deux semaines que je t’ai donné la vie mon petit ange, c’était le 8 janvier à 1 h 20 du matin d’où ma tête fatiguée. J’ai toujours du mal à réaliser que tu étais dans mon ventre. Mon petit Pacôme. Merci à mon autre ange de m’avoir offert cela, tu veilles sur nous » avait-elle alors écrit en légende de sa photo.

Depuis la mère de famille ne cesse de rendre hommage à son cher et tendre trop tôt disparu. Le 9 mai dernier, Morgane expliquait en légende d’une photo de son bébé qu’il s’agissait là, d’une date très spéciale pour elle, cette date du jour même où elle a appris sa grossesse il y a un an en arrière. » On était devant l’hôpital pour aller faire un examen, pour son cancer, mais ce jour-là, on a eu une journée joyeuse malgré la situation et puis quelle surprise quand le gynécologue nous a dit qu’il y avait deux embryons. Le destin a décidé de ne laisser que toi mon petit homme « .

David affrontait, malgré tout, sa maladie et s’apprêtait à vivre sa nouvelle vie de papa. » On a commencé à chercher des prénoms. Je voulais Zacharie, Balthazar et ton papa était catégorique. Il se moquait de moi, de mes idées farfelues » racontait Morgane. Finalement, le couple avait opté pour le doux prénom Pacôme, pour ce bout chou à la bouille adorable.

Après son passage dans Koh–Lanta, c’est une autre émission bien différente à laquelle avait participé la pétillante maman.

Morgane avait remporté le titre de Reine de shopping, » Élégante avec des sandales « , en 2017 dans l’émission de Christina Cordula. Une victoire qui lui avait permis de revenir dans les Reines du shopping l’année suivante pour une spéciale gagnante. Si à cette dernière participation, l’ancienne candidate n’avait pas remporté le chèque de 1000 € lors de ce défi, Morgane avait en revanche trouvé l’amour de sa vie. Morgane est également apparue sur les écrans avec son fils, âgé de 20 ans, Carlos, en 2019 lorsqu’il a participé à l’émission Le sens de l’effort, sur M6. C’est au cours de cette émission que Morgane racontait l’histoire effrayante de Carlos. Originaire de Colombie, il était un enfant, abandonné par sa mère biologique lorsqu’il avait un peu plus de 5 ans. Il survivait alors par lui-même, vivait dans une cabane dans la forêt, et pêchait pour pouvoir survivre. Livré à lui-même, il était maltraité et violenté. Morgane l’a adopté alors qu’il était âgé de 7 ans et lui a offert une vie plus sereine et pleine d’amour.

Seulement, vers l’adolescence, le passé et les souvenirs de son enfance en Colombie ont rattrapé le jeune Carlos. Morgane expliquait qu’il avait décidé de ne plus aller à l’école et qu’il restait au lit le matin, puis il a commencé à avoir des » accès un peu violents, comme taper sur les murs, se rebiffer « . C’est à ce moment-là que Morgane avait décidé d’inscrire son fils à l’émission. Marius, un ancien militaire ex-commando de la Marine, dirigeait un stage supposé permettre à de jeunes « décrocheurs » de leur inculquer les valeurs militaires, et surtout de tenter de reprendre leur destin en main et de retrouver le chemin de l’école. C’était une bien triste histoire que racontait Morgane en février 2019, au sujet de son fils.

Un parcours de vie hors du commun pour une femme qui malgré les circonstances n’a jamais baissé les bras et fait preuve d’un courage exemplaire. Une belle leçon de vie pour une femme qui a perdu l’amour de sa vie, emporté par la maladie. L’exemple d’une mère aimante qui a adopté un enfant alors voué à la solitude, et qui aujourd’hui est devenue maman une deuxième fois. Une vie faite de bonheur et de malheur avec des hauts et des bas, mais sans jamais arrêter Morgane qui a décidé d’avancer coûte que coûte.