Mort de Christophe: ses derniers messages à Pascal Obispo avant de décéder

Christophe continue de vivre à travers ses nombreuses compositions musicales. Son talent a marqué l’histoire de la chanson française. Christophe reste, et restera, dans les cœurs et dans les mémoires malgré son départ définitif le 16 avril dernier. Pascal Obispo confie conserver comme des trésors les derniers messages qu’il a reçu du chanteur.

Christophe, sa maladie, son départ, son absence

En pleine crise du Covid-19, pendant la période de confinement, il est hospitalisé suite à des complications dues à un emphysème. Une fois son état stabilisé, il est transféré dans un hôpital du côté de la Bretagne. Mais là-bas son état se détériore à nouveau. Christophe nous a alors malheureusement quitté en ce triste jour du 16 avril. La France entière doit faire le deuil de ce personnage mémorable, un grand homme de la musique. Christophe était l’ami de plusieurs personnalités publiques qui lui ont rendus de vibrants hommages à travers les réseaux sociaux. Des personnalités du cinéma, de la musique, des médias, mais aussi des anonymes qui ont été bercés par les chansons de Christophe ont été bouleversés par sa disparition.

Pascal Obispo aimait profondément Christophe et continue de pleurer son absence

Dans un entretien pour Télé 7 Jours, Pascal Obispo revient sur la période de confinement. Et il ne peut pas en parler sans évoquer la disparition de Christophe. Car pour lui, Christophe était un grand ami. En effet, Pascal Obispo était proche de Christophe et il a été très abattu par son décès. Malgré les jours qui passent, il ressent encore de la douleur à évoquer sa disparition. En apprenant l’hospitalisation de Christophe, Pascal Obispo comme beaucoup d’autres témoignaient de leurs soutiens. Sur internet, tout le monde était concerné par le sort de ce chanteur. Pascal Obispo partageait alors ce message sur Instagram.

Des messages de soutiens par milliers fleurissaient sur les réseaux sociaux

En date du 11 avril, Pascal Obispo savait que Christophe était déjà dans le coma depuis 10 jours. Et il savait également que pour s’en sortir, Christophe devait trouver en lui l’énergie nécessaire pour se réveiller. Pascal Obispo envoyait à son ami Christophe de la force, du courage et de l’amour. Les messages en commentaires rejoignaient le message émouvant de Pascal Obispo pour Christophe. La France entière retenait son souffle en attendant de ses nouvelles. Malheureusement, seulement cinq jours suivirent ce message avant que nous apprenions le décès de Christophe.

Le décès de Christophe provoque l’émotion de tout un pays

Christophe manquera à beaucoup de ses proches mais aussi a beaucoup de ses fans. Pascal Obispo était au plus mal d’apprendre la perte de cette homme dans sa vie. Il écrit qu’il était bien plus qu’un ami pour lui. Christophe était à la fois un père et un frère en plus d’être un être exceptionnel. Pascal Obispo a multiplié les publications pour partager sa peine de voir partir Christophe au « paradis perdu ».

Pascal Obispo garde les derniers messages que lui a adressé

Pascal Obispo confie aux journalistes de Télé 7 Jours qu’il aurait aimé partager encore tant de choses avec Christophe. Il explique aussi que les derniers messages qu’ils se sont échangés, il les gardera précieusement. En substance, Christophe disait au chanteur qu’il faisait son possible pour s’accrocher. Mais il ajoutait également que les résultats étaient contre lui étant donné son emphysème. Christophe avait 74 ans et il avait encore de belles années devant lui. Avec sa plus fidèle compagne la musique, ils avaient prévu de remonter sur scène. En effet, Pascal Obispo ajoute que Christophe lui avait demandé de participer à des concerts à ses côtés. il aurait voulu que son ami puisse être son bassiste. Au grand désespoir de Pascal Obispo, son ami Christophe s’en est allé avant de pouvoir réaliser ce projet.

Christophe subsiste malgré tout à travers son art

Christophe est parti mais un peu de son âme continue de vivre dans ses chansons. La France n’oubliera pas ce grand homme qui a marqué son histoire musicale par de si belles et uniques mélodies. Les fans sont encore bouleversés de sa disparition. Pascal Obispo et beaucoup de ses proches souffrent évidemment encore du départ de Christophe. Nous ne pouvons que nous consoler en espérant qu’il ne souffre plus à présent. Les nombreux hommages en son honneur sont la preuve qu’il va manquer longtemps à énormément de monde. Christophe est toujours un grand artiste malgré son décès et ses œuvres lui survivent. Elles marqueront les générations futures et il survivra ainsi dans la mémoire de ses fans pour toujours.

Pour respecter sa mémoire, ses proches et ses fans s’efforceront de faire connaître les œuvres de Christophe. Lorsque l’on marque l’histoire de la musique comme il a su le faire, on s’offre une part d’éternité. La voix de Christophe et ses compositions mélodieuses continueront d’émouvoir à travers le temps qui passe. Car son art reste et ainsi reste aussi une partie de lui. Pascal Obispo peut se consoler en se disant que Christophe aurait souhaité que sa musique ne soit pas oubliée et qu’elle ne le sera pas. De générations en générations, les fans pourront faire découvrir ce grand artiste à ceux qui l’ignorent.