Moundir, totalement fan de poker, c’est une obsession

Depuis de nombreuses années, Moundir, le fameux aventurier de Koh-Lanta est devenu fan de poker. Il joue régulièrement dans les Casino comme sur les sites de poker en ligne. Si vous êtes un téléspectateur familier de l’émission Koh-Lanta sur TF1 vous connaissez forcément Moundir, l’aventurier. Le candidat avait fait le buzz lors de son passage dans le programme de divertissement avec ses fameux coups de gueule et son franc parler. Certaines séquences ont même fait le buzz et son régulièrement partagé sur les réseaux sociaux.

Moundir: Un Influenceur en vue

Moundir est très suivi sur les réseaux sociaux. Sur sa page Instagram, il poste régulièrement des photos et des vidéos. Il diffuse aussi abondamment des stories souvent très drôles. On peut le suivre durant sa vie quotidienne. Durant la diffusion de la dernière saison de Koh-Lanta sur TF1, Moundir a organisé de nombreux live. Il avait l’occasion d’interagir avec ses fans. Il donnait son point de vue sur l’émission et commentait avec beaucoup de finesse les prestations des différents candidats comme Inès, Claude Dartois ou Naoil. Claude Dartois a d’ailleurs participé récemment à Fort Boyard. Cette émission est d’ailleurs très chère à Moundir. En effet, il a pu y participer comme candidat mais aussi comme personnage. Un excellent souvenir pour lui. Il adore ce divertissement où les candidats doivent récolter des clefs permettant d’accéder à la salle du trésor et de récupérer de l’argent pour une association. Au printemps, le tournage a été perturbé par la crise sanitaire. Pour venir jusque dans le Fort Boyard, les candidats portaient des masques. Ils les retiraient en arrivant au Fort.

Fan de poker en ligne

Moundir aime aussi beaucoup jouer en ligne sur des sites. Il a déjà remporté quelques jolis gains. D’ailleurs, durant le confinement de nombreux Français ont voulu créer des comptes sur des sites de poker en ligne. L’activité était très forte. L’affluence sur les gros tournois de poker était considérable. Certains ont même parlé d’un retour de l’âge d’or du poker qui date du début des années 2010. Il est très facile de jouer en ligne et vous pouvez aussi trouver d’autres options comme les machines à sous, ces jeux sont toujours là pour les amateurs de casinos et slots online. C’est passionnant de pouvoir jouer, les joueurs ressentent de fortes montés d’adrénaline, même en ligne sur les casinos. Moundir est aussi l’ambassadeur d’un site de poker en ligne. Cela l’amène à traverser la France pour participer à quelques tournois associatifs ou amateurs. L’homme est très apprécié des joueurs. Beaucoup aiment réaliser des selfies avec lui.

Moundir: Un amateur de poker éclairé

Lorsqu’il a découvert le poker, Moundir s’est rapidement pris de passion pour ce jeu dans lequel chaque joueur dispose de deux cartes privatise. Il doit réussir à faire la meilleure combinaison possible grâce à 5 cartes qui figurent sur un Board. Les joueurs s’opposent durant des enchères, durant lesquels certains peuvent décider de miser l’intégralité de leur tapis. Le nom exact de ce jeu s’appelle d’ailleurs, le No Limit Hold’em. Il est très populaire aux États-Unis. Moundir a commencé à jouer au Cercle Clichy-Montmartre, il y a une dizaine d’années. Ce lieu qui s’appelle aujourd’hui le Club Montmartre est un lieu phare du poker dans la capitale. C’est un lieu bien connu des initiés. A l’époque dans le cercle Clichy-Montmartre, on pouvait jouer au poker en Cash Game ou en tournoi. Des jeux traditionnels étaient aussi proposés. Avec son décor art-déco, ce lieu possède une âme incroyable.

Les World Series of Poker à Las Vegas

Tous les amateurs de poker et de casinos rêvent de participer un jour aux World Series of Poker (WSOP). Il s’agit du plus prestigieux festival de poker au monde. Il se déroule chaque année à Las Vegas en juin et juillet. Des dizaines de tournois y sont organisés. Durant l’été, Las Vegas devient la capitale mondiale du poker. De nombreux casinos organisent aussi des tournois tous les jours avec des droits d’entrées accessibles pour toutes les bourses. Il y a quelques années, Moundir a eu l’occasion de disputer le tournoi principal des World Series of Poker. Ce tournoi à 10.000€ est le plus célèbre événement poker de l’année. Il rassemble des milliers de joueurs et les gains pour le vainqueur s’établissent en millions de dollars.

L’animateur du RMC Poker Show

Moundir est aussi un animateur de l’émission du RMC Poker Show, tous les dimanches à minuit. Il anime cette émission en compagnie de Daniel Riolo, journaliste sportif bien connu. La compagne de Daniel Riolo, Géraldine Mailllet est aussi une grande amatrice de poker. On peut la voir jouer régulièrement aux tables de jeu. L’émission du RMC Poker Show est suivi par tous les passionnés. Chaque semaine, pendant une heure, Moundir et Daniel Riolo reçoivent des personnalités du monde du poker : des joueurs, des organisateurs, des directeurs de casinos ou de clubs de jeux. Cette émission possède aussi des chroniques comme celle réalisée par Pierre Calamusa. Des news de l’actualité poker sont aussi égrenées.