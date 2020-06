Moussa Koh Lanta dévoile des choses inattendues sur sa relation avec Inès

Moussa: Depuis ce vendredi 29 mai, les téléspectateurs connaissent désormais les trois noms pour la dernière épreuve des poteaux. Claude, Inès et Naoil. Moussa et Alessandra éliminés aux portes de la finale de l’épreuve d’orientation, les deux aventuriers ont dû quitter l’aventure ce vendredi.

Comme il est désormais d’usage, les deux aventuriers éliminés ont été reçus par Denis Brogniart dans un « live » qu’il a publié sur son compte Instagram. Moussa a pu revenir sur son aventure et mettre les choses au clair sur certaines rumeurs qui circulent à son sujet sur les réseaux sociaux. Depuis le début de cette saison de « Koh-Lanta : l’île des héros », les internautes ont émis quelques soupçons sur une possible liaison amoureuse entre Inès et lui.

Tant il est vrai que les deux aventuriers se sont montrés particulièrement complices tout au long de l’émission, mais aussi de part leur disputes, si vives qu’elles ressemblaient plus à celles d’un véritable couple. Les internautes commentaient souvent sur les réseaux sociaux par des « Même ma mère qui ne regarde pas Koh-Lanta d’habitude m’a demandé si Moussa et Inès étaient en couple », « Moussa et Inès, on dirait un vieux couple », « De vraies disputes de couple entre Moussa et Inès ».

La tendre étreinte qu’ils ont échangée lors du départ de Moussa a relancé d’autant plus les rumeurs de relation entre les deux héros. Une pseudo relation entre ces deux héros qui avait fait couler beaucoup d’encre sur les réseaux sociaux. Mais alors, le duo est-il réellement en couple ?

Ce dimanche 31 mai, Moussa a eu l’occasion de faire taire les rumeurs une bonne fois pour toute. Il revient d’abord sur la première dispute avec l’aventurière : » Ça a chauffé fort, Denis. Et je me suis sacrément contenu parce qu’Inès, on sait qu’elle a un fort caractère, dans son petit corps, elle n’arrête pas de débiter « , a-t-il expliqué. » C’est totalement parti en vrille. Elle en a profité, pendant que j’avais les yeux bandés, pour me dire : ‘ je vais t’en mettre une « , s’est-il souvenu mort de rire. Et confirme clairement :

» On s’entendait tous bien. On avait vraiment des liens familiaux. Et je tiens à préciser que ça soit Inès, Naoil, petites sœurs et rien d’autre », a tenu à signaler Moussa. Une petite précision que Denis Brogniart demande à préciser » on dirait que tu en as gros sur la patate ? « , et l’aventurier de confirmer que si effectivement au début ces rumeurs pouvaient le faire rire, elles avaient fini par franchement l’agacer, » Du tout, du tout, mais sur Internet, c’est marrant une fois, deux fois… Après ça, il faut calmer vos délires.

C’est une belle personne, mais je ne veux pas commenter plus que ça, …, ceux qui rêvent de rencontrer Inès, allez direct sur son live Instagram, allez-y. C’est quand même une bonne personne, je ne vais pas commenter plus que ça « , a conclu l’heureux papa de 2 enfants. Ce qui a au moins le mérite d’être clair, non il n’y a jamais une quelconque idylle !

Des rumeurs pour lesquelles Inès avait aussi tenu à répondre dans un live qu’elle a publié le 4 mai dernier. Elle avait alors été très directe : » Vous pouvez me manquer de respect, mais je trouve que ce n’est vraiment pas cool par respect pour l’épouse de Moussa. Ils ont leur vie de couple, ils ont des enfants ensemble. Et même si c’est pour rigoler, faire du buzz, ce n’est vraiment pas cool. Essayez au moins de vous contenir dans vos propos. Vous voyez deux aventuriers qui s’entendent bien sur une île, ça part direct en : ‘ Vous êtes en couple, il s’est passé quoi ?’. Moussa a 37 ans. Il est marié, il a des enfants. Je ne sais pas si vous m’avez prise pour une fille qui ne se respecte pas ou qui ne respecte pas les autres, mais je ne suis absolument pas dans cet état d’esprit. Il ne s’est jamais rien passé et jamais je ne manquerai de respect à la femme de Moussa « , a-t-elle expliqué, particulièrement agacée par ces commérages sur la toile.

Si les deux héros souhaitaient aller le plus loin possible ensemble, ils ont parfaitement réussi puisqu’ils ont atteint l’épreuve de l’orientation ensemble. Même si Moussa a finalement été éliminé, Inès, elle, a été qualifiée pour les poteaux, ce qui prouve la bonne stratégie de la jeune femme dans son choix d’alliance tout au long de l’aventure.

Moussa, ancien héros d’autres saisons Koh-Lanta, a aussi expliqué que, comme Claude, il n’aurait pas à participer cette nouvelle saison 2020 s’il avait su qu’il serait confronté à de nouveaux aventuriers et non à d’anciens candidats emblématiques, tels que Claude, Teheiura, …. Mais une décision qu’il ne regrette absolument pas tant cette saison a été pleine de rebondissement, » c’était la folie » à t-il affirmé, très heureux de sa particiaption. Un rêve qui prend fin trop tôt pour Moussa, mais sans aucun remord.

Vendredi 5 juin, TF1 diffusera la grande finale de Koh-Lanta. Claude, Naoil et Inès s’affronteront sur l’épreuve mythique des poteaux, et le gagnant pourra choisir qui l’accompagnera pour le vote final. Une épreuve pour laquelle nombre de téléspectateurs espèrent voir Claude, leur chouchou depuis le début de cette saison 2020, gagner ! Claude Dartois, au nombre records de victoires individuels, aura laissé peu de chance aux autres candidats jusqu’à présent, et aura fait sensation toute cette saison non seulement avec ses victoires, mais aussi de part ses belles leçons de morale envers Inès et Régis. Il devra affronter pour cette finale les deux filles, Naoil et Inès, qui ne l’oublions pas, forment toute deux une belle alliance. Si l’une d’elles arrivait à l’emporter, elle choisirait en toute logique l’autre. À moins qu’elle ne décide encore une fois de choisir en fonction du mérite ?

Une finale qui nous réserve certainement encore de belles surprises, et va certainement encore faire grimper les audiences de TF1. Cette saison de Koh-Lanta, l’île des héros 2020 aura fortement cartonné cette année, avec des pics d’audience parfois atteints à 7,5 millions de téléspectateurs, soit 27,9 % du public. Des scores qui n’avaient plus été obtenus depuis 2014, et qui ont certainement été boostés par le confinement dû à la crise sanitaire.

Vendredi 5 juin, ce sera la grande finale dont on connaîtra enfin le grand vainqueur, et aussi une page qui va se tourner pour cette année pour Denis Brogniart, à la tête de l’émission depuis plus de 20 ans.