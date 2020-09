Moussa (Koh-Lanta) partage pour la 1ère fois une rare photo de ses enfants sur les réseaux sociaux

Moussa, un papa comblé par ses deux enfants. Il y a quelques jours maintenant, Moussa a dévoilé pour l’une des toutes premières fois, une photo de ses deux enfants. En légende, le candidat emblématique de Koh Lanta avait écrit : “Ces moments magiques avec les petits princes ! Machine, mais papa avant tout. Les vacances, c’est fini, septembre arrive à grands pas, vous êtes prêts pour la rentrée ?!” a-t-il demandé à sa communauté. Il faut dire qu’en mars dernier pour Télé 7 jours, il avait déclaré que d’être devenu père l’avait assagi : “Aujourd’hui, je suis bien. Je suis plus posé dans mon rapport aux autres“.

Une publication que les internautes ont adoré. En effet, quand on regarde de plus près, on se rend compte que le cliché en question cumule des milliers de likes sur le réseau social du candidat emblématique de Koh Lanta. Les commentaires sont également très nombreux ! Les internautes ont tenu à complimenter Moussa et sa jolie photo avec ses deux petits bout de chou : “Belle famille“, a notamment commenté un internaute.

Moussa prêt à suivre la saison de Koh Lanta

Après près de trois mois d’absence, Koh-Lanta est revenu à l’antenne de TF1 ce vendredi 28 août. Cette nouvelle saison, qui ne ressemble à aucune autre, a eu un excellent démarrage puisqu’elle a été suivie par près de 6 millions de téléspectateurs. Il faut dire qu’il y a pleins de nouveautés cette année, à commencer par la composition des équipes. Ce ne sont pas deux équipes mais quatre qui seront constitués dans Les 4 Terres. Les vingt-quatre candidats de cette saison seront donc répartis en groupes de six, dont chacun aura une particularité : celle de représenter une région de la France.

Moussa, qu’on a pu voir il y a quelques mois dans l’émission était prêt à suivre la saison jusqu’au bout :“Ce programme je le suis évidemment. J’ai découvert les 24 nouveaux aventuries. Je suis un fan de Koh-Lanta, je la suivrai jusqu’au bout. Je souhaite à tous les nouveaux aventuriers une superbe aventure. Que le meilleur gagne. Je leur réserve une petite surprise sur les réseaux sociaux dans les jours à venir” a-t-il notamment déclaré. Alors qui va gagner ? Réponse dans les semaines à venir.