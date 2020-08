Moustiques: La meilleure technique pour s’en débarrasser définitivement, avec du Marc de Café !

Avec les beaux jours de l’été » moustiques « , des apéros au soleil et des barbecues avec les amis dans le jardin sont souvent organisés. Mais malheureusement, ces beaux moments s’accompagnent malheureusement aussi de l’arrivée des moustiques. Et rien de pire que d’être entouré de ces insectes qui viennent gâcher de jolis moments à l’extérieur. Mais pas de panique, nous avons la solution.

Le marc de café, répulsif efficace contre les moustiques

L’homme depuis quelques temps, a pris conscience qu’il ne fallait plus utiliser les produits répulsifs pour chasser les moustiques. En effet, l’efficacité n’est pas démontré officiellement, mais en plus les produits chimiques sont mauvais pour l’environnement. Alors que faut-il avoir pour arrêter de se faire piquer ? Une solution naturelle, simple et économique existe et en plus, elle peut être concoctée depuis votre cuisine. Si vous aimez le café, nous vous proposons une chose simple : prenez l’ l’habitude de ne plus jeter votre marc de café, car celui-ci peut se révéler d’un très grand secours.

Il vous suffit de vous munir, soit de papier d’aluminium, soit d’une boîte de conserve vide pour avoir un contenant qui vous permettra d’y déposer vos marcs de café. Une fois que cette première étape est faite, prenez ensuite un nouveau réceptacle, mettez-y le feu à l’aide d’un briquet ou d’une allumette. Une odeur répulsive contre les moustiques se fera sentir Cette odeur, que les moustiques n’apprécient pas du tout, vous permettra d’éloigner de manière efficace les petites bêtes.

Aucun répulsif plus efficace que le marc de café

Si vous avez une très bonne machine à café, vous pouvez réaliser la même opération avec du café fraîchement moulu. Mais comme vous pouvez vous en douter, ce sera beaucoup plus cher puisque vous ne l’aurez pas utilisé au préalable. Il faut dire que ce répulsif à base de café est le plus efficace contres les moustiques, mais il vous permettra également d’éradiquer tous les insectes volants en général. En plus, c’est parfaitement écologique, que voulez-vous de plus ?

On vous le dit, n’essayez pas la lavande le basilic, l’herbe à chat, l’ail ou encore le romarin, le café fumant semble être la méthode la plus efficace et la plus facile à mettre en application. La fumée que dégagera le marc de café, permettra de couvrir une plus grande superficie. C’est un peu comme une moustiquaire naturelle. Vous allez donc pouvoir profiter du soleil, de la piscine et des barbecues entre amis sans les moustiques ! C’est une chance !