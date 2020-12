Muriel Robin : des propos touchants sur son attirance pour les femmes

Muriel Robin déclare son amour à sa fiancée, Anne Le Nen, et émeut ses lecteurs. L’humoriste aime les femmes mais elle aime surtout l’une d’elles, sa compagne. Dans une interview pour 100% programmes TV, Muriel Robin revient sur cette aspect de sa vie. Confrontée à la haine, à l’incompréhension et aux jugements, l’humoriste s’est toujours fermement positionnée du côté des valeurs de tolérance et de respect. Ainsi, même face aux personnes qui ont les avis les plus opposées quant aux droits des couples gays et lesbiens, Muriel Robin a envie de tendre la main et de leur expliquer le sens la liberté et du vivre ensemble. LDPeople revient sur les déclarations de l’humoriste sur ce thème, celui de son amour des femmes, en tant que femme.

Muriel Robin est amoureuse comme au premier jour et le crie haut et fort

Muriel Robin déplore de savoir qu’en France il existe encore des mouvements qui luttent pour la suppression des droits des LGBTQ+. Elle est ouvertement lesbienne et en couple avec son âme sœur, Anne Le Nen, depuis 2006. Pourtant, il lui arrive encore d’essuyer des insultes ou des regards réprobateurs. Il s’agit pourtant de sa vie privée et personne ne devrait avoir à juger cela. Mais l’homophobie est un réel problème de société, malheureusement persistant. Aussi, elle racontait dans son interview pour 100% programmes TV, qu’un jour, un cortège de “La Manif pour tous” est passé dans sa rue. Avec sa fiancée, elles descendent main dans la main rencontrer les manifestants. Ils étaient d’abord heureux de croiser l’humoriste mais changeaient de visage en constatant qu’elle tenait la main d’une autre femme.

Les goûts et les couleurs ne se discutent pas

Pour Muriel Robin, l’homophobie n’a pas de sens. Il est vrai qu’elle ne fait de tord à personne en aimant sa compagne. Pourtant, il existe des personnes que cela dérange alors même que cela ne les regarde pas le moins du monde. L’humoriste n’a pas peur d’affirmer son attirance envers les femmes. D’autant qu’elle est folle amoureuse de sa fiancée. LDPeople vous propose de découvrir ou de redécouvrir, la superbe déclaration qu’elle lui a faite pour son anniversaire. En septembre dernier, Muriel Robin voulait célébrer la merveilleuse personne qui partage sa vie. Alors, dans une publication touchante, elle déclame sa flamme à celle qu’elle aime de tout son cœur.

De quoi émouvoir les abonnés de l’humoriste et rappeler que l’amour n’a pas de loi. Muriel Robin n’hésite pas à revenir sur ces jolis mots dans son interview pour 100% programmes TV. Car il est important que chacun, quelques soient ses préférences en terme de romance, a sa place dans ce monde. La tolérance est une des valeurs les plus chères au cœur de Muriel Robin. Une valeur qui anime la France et l’humanité toute entière, qu’il est malheureusement essentiel de remettre en lumière en ces temps de crise. Tout le monde a droit au bonheur et cela quelque soit la conception que nous en avons.