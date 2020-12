Muriel Robin méconnaissable, métamorphosée, elle dévoile combien de kilos elle a perdu

Si durant le confinement, certains Français ont pris du poids, Muriel Robin a visiblement choisi une autre voie. En effet pendant cette période, l’humoriste semble avoir pris la ferme résolution de prendre soin d’elle. Dès lors, elle se serait astreint un régime sévère. Dans une récente interview à Télé 7 Jours, l’humoriste révèle la méthode utilisée pour arriver à un tel résultat. LD People revient sur les déclarations de la comédienne.



Muriel Robin : une période de retrait très active



Un emploi du temps chargé



En France comme dans d’autres pays du monde, les deux confinements successifs ont eu beaucoup de conséquences sur la santé et sur le moral des populations. En effet, certains semblent trouver avec difficulté la motivation pour se trouver des activités. Dès lors, le moral peut en prendre un coup. Pour d’autres, ils se sont véritablement rués sur la nourriture peut-être pour compenser un certain manque. Dès lors, les conséquences sur leur santé peuvent connaître des aspects néfastes. Mais pour Muriel Robin, ces longues semaines semblent pourtant avoir été bénéfiques.



Âgée aujourd’hui de 65 ans, l’ancienne comparse de Pierre Palmade révèle comment elle a passé ses journées pendant cette période d’enfermement. Dans cet entretien accordé à Télé 7 Jours, elle reconnaît néanmoins avoir eu beaucoup de chance. Car le confinement, elle a eu l’opportunité de le passer dans sa résidence en Corse. Dès lors, elle peut profiter d’activités en extérieur. ” J’en ai profité pour renouer avec la marche et le tennis “. LD People vous explique également comment elle a réussi à finalement perdre beaucoup de poids.



Une autre manière de vivre



Muriel Robin a, en effet, choisit une alimentation plus saine. Pour elle, il est clair qu’il ne faut pas se laisser aller. Ainsi, elle se lance à fond dans la cuisine ce qui n’est pas d’habitude son quotidien. D’ailleurs, elle reconnaît passer désormais plusieurs heures par jour à élaborer ses recettes. Mais avec un but bien précis : manger sainement. ” Je fais des soupes extraordinaires avec des légumes non pas cuits à l’eau, mais au four “. Ce bonheur de se remettre au fourneau, Muriel Robin souhaite aujourd’hui le partager avec son public. Dès lors, elle a décidé d’écrire un livre pour les gens seuls qui comme elles ont eu peur de se mettre à la cuisine. Et de plus, elle s’est fixé des objectifs précis. ” Voilà ce que je vais faire : ne pas reprendre de poids, continuer à courir et écrire un livre de cuisine ! “.



Mais comme le précise Muriel, tout ça demande une certaine rigueur. Aussi, l’état d’esprit est important pour se sentir bien dans son corps. Elle se lance ainsi dans plusieurs projets en même temps afin d’occuper ses journées. Aux côtés de sa compagne Anne, elle explique comment s’est passé son quotidien sur l’île de beauté. ” Nous avons beaucoup bricolé dans la maison (…). Nous avons également avancé sur l’élaboration d’un programme original avec Pierre Palmade “. Et pour finir, Muriel Robin déclare s’être lancée dans l’écriture d’un nouveau scénario. D’ailleurs, elle espère bien pouvoir réaliser elle-même ce nouveau long-métrage. De toute évidence, ce confinement aura eu des côtés positifs pour la femme de spectacle. Et pour preuve, l’artiste reconnaît avoir perdu du poids : ” J’ai perdu dix kilos “. En plus de cette véritable métamorphose, elle se sent également très bien dans sa tête.