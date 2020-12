Mylène Farmer vraiment “traumatisée”, Ce fan qui a tué un garçon pour elle

Dans un documentaire diffusé ce jeudi 3 décembre sur W9 intitulé “Mylène Farmer, sans contrefaçon”, vous allez pouvoir tout savoir sur la chanteuse. On apprend notamment qu’un fan a tué un autre homme pour elle. LD People vous en dit plus.

Mylène Farmer et sa passion pour les chevaux

Si aujourd’hui Mylène Farmer est une chanteuse connue et reconnue dans le monde entier, dans sa jeunesse, elle a voulu se lancer dans une carrière dans l’équitation : “Je prenais des cours d’équitation, parce que j’adore les chevaux, en vue de faire de la compétition. Malheureusement, j’ai raté le concours de formation au monitorat, ce qui m’a complètement dégoûtée. Il faut dire que j’avais dix-sept ans et les autres candidats, vingt-cinq en moyenne”. Mais ce n’est pas tant cet échec qui a mis à mal sa volonté dans cette voie, mais plutôt un accident grave.

Le saviez-vous ? Mylène Farmer​ a failli être monitrice d’équitation 🐴

Malgré cet accident, Mylène Farmer garde la passion pour l’équitation. D’ailleurs lors du tournage du clip “Libertine“, la chanteuse souhaitait faire les cascades à cheval, elle-même : “Je voulais faire les cascades moi-même dans Libertine, mais c’est finalement une cascadeuse qui est montée en selle sur le cheval au galop et m’a doublée pour certains plans de bagarre ; si j’avais eu un accident, tout aurait été annulé”. Pour autant, l’accident a eu un frein tout de même et aujourd’hui, elle a un peu plus peur de monter qu’avant : “Je crois que j’en ai un petit peu peur aujourd’hui, peur de monter à cheval, bizarrement. Parce que je le fais de moins en moins”.

Mylène Farmer est une grande star de la chanson française, à tel point que certains admirateurs sont prêts à tout pour la voir de plus près. Une véritable obsession qui a mené un jour au pire. En effet, en 1991, la chanteuse a été au cœur d’un véritable fait divers. Le réceptionniste de sa maison de disques a été “tué par un fan qui exigeait de la voir“. Une épreuve choquante qui a eu une grande répercussion sur la jeune femme : “Cela a traumatisé tout le monde, à commencer par Mylène”.

Mylène Farmer a ainsi préféré se mettre à l’écart pendant plusieurs années. Mais très rapidement, la chanteuse a du refaire son retour. En effet, elle a peur de la solitude et ne peut pas rester trop longtemps sans voir ses fans : “Cela me renvoie à un cauchemar récurrent. J’arrive en scène et la salle est vide. La peur viscérale de l’abandon existe chez moi depuis l’enfance. Cet échange avec le public est tellement vital”. LD People se réjoui de la voir sur scène.