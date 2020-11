Nabilla a égaré un objet très précieux et symbolique, son mari “péte un câble” ça vaut le détour!

Nabilla a évité une situation dramatique récemment. En voyage avec sa petite famille à Miami, la star raconte son aventure rocambolesque à ses fans sur Snapchat. Elle avait égaré un objet extrêmement précieux et hautement symbolique. De retour à Dubaï, Nabilla, Thomas et Milann peuvent rire de cette histoire. Mais sur le moment, Nabilla ne pouvait rien dire à Thomas, elle savait en effet qu’il lui aurait passé un savon. Une crise évitée de justesse grâce à des recherches qui ont porté leurs fruits.

Nabilla raconte une histoire qui a failli déclencher une crise dans son couple

Nabilla et Thomas décidaient de s’envoler direction Miami afin d’y trouver la maison de leurs rêves. Car c’est dans cette ville des États-Unis que les tourtereaux se sont rencontrés. Aujourd’hui, ils sont mariés et ont un magnifique petit garçon d’un an. Le voyage s’est déroulé à merveille, de même que leur séjour. Mais sur le trajet du retour, direction leur villa de Dubaï, Nabilla se rend compte qu’elle a égaré un objet auquel elle tient beaucoup. Un objet que Thomas ne lui pardonnera peut-être pas d’avoir perdu. Il s’agissait de la bague de mariage de la star. C’est une fois qu’elle a enfin remis la main dessus qu’elle raconte cette histoire à ses fans sur Snapchat. Car Nabilla admet que si elle ne l’avait pas retrouvée, elle aurait fait en sorte que personne ne sache jamais que cette bague ait été perdue.

Nabilla est très active sur les réseaux sociaux. Sur Snapchat et sur Instagram, ses fans peuvent suivre toutes ses aventures et prendre part à son quotidien. Ainsi, elle y raconte des anecdotes qui amusent souvent ses followers. Nabilla explique donc qu’elle se rend compte que sa bague de mariage n’est plus dans son sac à main, pendant qu’elle se rend à l’aéroport pour qu’elle et sa famille rentrent à Dubaï. Elle se souvient immédiatement que son sac à main s’est ouvert et renversé dans l’un des taxis empruntés dans la journée. Sans rien dire à Thomas, elle se démène alors pour la retrouver. Et c’est une fois que tout est rentré dans l’ordre qu’elle explique l’affaire à son mari et à leurs fans.

La maman de Milann a plus d’un tour dans son sac

Ce qui a beaucoup amusé les fans de la star, c’est qu’elle admet volontiers que si elle n’avait pas retrouvé sa bague, elle n’aurait rien dit à personne. En effet, plutôt que de se faire passer un savon par son mari, Nabilla aurait préféré acheter une bague identique et faire comme si rien ne s’était passé. Thomas admet lui aussi volontiers qu’il aurait été en colère d’apprendre que Nabilla avait perdu sa bague de mariage. Heureusement, tout est bien qui finit bien pour le couple. Il ne reste plus qu’à savoir si leur séjour à Miami leur a permis de trouver une villa idéale. Mais Nabilla n’en informera ses fans que lorsque tous les détails seront finalisés, car elle ne veut pas se “porter malheur” comme pour la dernière fois. En effet, la maison de ses rêves à Los Angeles lui était passée sous le nez.