Nabilla a-t-elle vraiment trompé Thomas? De très lourdes accusations dévoilées!

Depuis quelques jours maintenant, la guerre est déclarée entre Maeva Ghennam et la JLC Family. Ce mardi 22 décembre, le clash prend une toute autre dimension puisqu’il intègre Nabilla et Thomas. Mais ne vous inquiétez pas, la rédaction de LD People va tout vous dire.

Maeva peut répliquer à tout moment

Pour vous remettre les choses dans leur contexte, il faut savoir que tout est parti du tacle de Jazz envers Maeva après une nuit avec SisiK…Mais elle aurait peut-être mieux fait d’y réfléchir à deux fois avant de se moquer d’elle puisque depuis quelques jours, c’est elle qui en fait les frais. En effet, suite à cela, l’ex de Greg a voulu se venger en balançant de gros dossiers sur la JLC Family et notamment des tromperies de Laurent. Suite à ça, la jeune femme a déclaré effacer ses réseaux sociaux et déclare être une victime.

Les audios de Jazz qui paye des blogueurs je suis morte 😂😂😂😂

Y en a encore ici qui pense Jazz innocente et qui ont de la pitié pour elle ??? #JLCfamily #MaevaGhenam #jazztvshow pic.twitter.com/aEgvDVtMzZ — AnnaTey (@AnnaTey1) December 22, 2020

Sur son compte Snapchat, Maeva Ghennam a une nouvelle fois pris la parole et pour le moins qu’on puisse dire c’est que ça déménage. En effet la jeune femme tient à mettre les points sur les i et dézingue Jazz et Laurent : “Vous savez ce qui me casse les bonbons ? Qu’on me fasse passer pour une briseuse de familles. Je n’ai brisé aucune famille, la seule personne qui a brisé sa famille c’est Laurent” commence-t-elle par dire. Elle poursuit son propos et explique pourquoi elle a décidé de balancer les infidélités du jeune homme : “Si j’ai fait ça, c’est parce qu’eux brisent des familles, payent des blogueurs pour éteindre les gens et briller“.

L’accusation de Jazz envers Nabilla

Et cette phrase fait notamment référence à une déclaration de Jazz qui avait déclaré que Nabilla avait trompé plusieurs fois Thomas. Car oui, il y avait bien une rumeur à ce sujet qui circulait en 2019. D’après la JLC Family, la mère de Milann était soupçonnée d’avoir une aventure avec un certain Hicham dit “Double H” : “Ils ont fait passer une fausse rumeur à propos de Nabilla qui aurait trompé Thomas. Ils ont envoyé ça aux blogueurs pour l’éteindre” a notamment déclaré Maeva.

Nabilla a-t-elle trompé Thomas Vergara ? De lourdes accusations lâchées… https://t.co/1pinFataYd via @purepeople — Vahinée Ile de La Reunion (@virginie_974) December 23, 2020

Elle poursuit son propose et déclare ensuite : “Moi, je ne passe pas par des blogueurs, je ne suis pas hypocrite, ce que j’ai à dire je le dis en face sur Snapchat, pas par derrière“. Elle prévient Jazz et Laurent qu’elle pouvait répliquer à tout moment : “Ils essaient de se faire passer pour des victimes alors que ce sont eux les fautifs. Qu’ils essaient encore de sortir des vidéos où on m’a filmée à mon insu ou des dossiers, je vais répliquer. Donc il vaut mieux qu’ils se calment !“. A la rédaction de LD People, on pense que cette histoire n’est pas prête de se finir.