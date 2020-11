Nabilla au plus mal et énervée, très “Remontée” contre Thomas à propos son fils Milann!

Nabilla et Thomas Vergara sont parfois contraints de se disputer. En effet, une vie de couple est faite de hauts et de bas. De plus, lorsque l’on devient parent cela prend généralement des proportions bien différentes. Et justement, c’est à propos de Milann que Nabilla et son mari se sont pris le bec. Comme à son habitude, la jeune femme prendra le temps de tout raconter à ses fans sur Snapchat. Cela lui permettra de souffler et de se défouler. Thomas et Nabilla ne sont pas d’accords sur une question liée à l’éducation de leur fils, nous vous expliquons tout dans la suite de cet article.

Nabilla est remontée contre ses proches

Nabilla et Thomas Vergara sont devenus les parents de Milann il y a un peu plus d’un an. Et dès son arrivée dans leur vie, ils ont été conquis par le sourire de ce petit garçon plein de malice. Nabilla et Thomas ont rapidement décidé que rien n’était trop beau pour le petit Milann. Mais ce petit bonhomme commence à grandir et à comprendre qu’il a plus ou moins tous les droits. En effet, Nabilla refuse de rentrer en conflit avec son fils, ne serait-ce que pour faire preuve de l’autorité dont il a besoin. Et c’est donc à ce sujet qu’elle est rentrée en dispute contre son mari.

D’après ce que la jeune maman raconte sur Snapchat, elle se serait embrouillée avec Thomas sur la question de l’autorité parentale. Une autorité naturelle pour Nabilla, qui refuse d’en faire davantage. Le problème c’est que cela ne convient pas à Thomas. Soutenu par la mère de Nabilla, il a confronté la jeune maman à son manque de fermeté envers Milann. Pour Thomas et sa belle-mère, le but est que le petit garçon grandisse en ayant des valeurs et un cadre lui permettant de les développer. Mais si Nabilla souhaite la même chose, soit le meilleur pour son fils, elle se refuse à devoir être dure envers lui.

Une jeune femme autoritaire mais une maman très douce

Aussi, elle explique que parfois elle lui dit “non” mais qu’il contourne l’interdiction avec des rires et des sourires. Des marques de tendresse auxquelles Nabilla se refuse tout simplement de résister. Elle préfère rire avec son fils quitte à ce qu’il ne retienne pas la leçon. D’après elle, personne ne peut lui faire de réflexions sur la manière dont elle éduque son petit garçon. Ni son mari, ni même sa mère ne devraient avoir à lui donner des conseils. Mais qui serait mieux placé que la mère de Nabilla et son mari pour lui porter conseil ?

Nabilla admet que c’est un sujet sensible pour elle et que sa fierté est touchée lorsqu’elle reçoit des conseils. Mais elle insiste tout de même sur le fait qu’elle refuse de se mettre en colère contre son fils qui est encore si jeune. Qu’importe les “menaces” de ses proches qui affirment que Milann n’en fera qu’à sa tête en grandissant. Si elle manque d’autorité envers son fils, c’est bien la seule personne qui fait donc cet effet à Nabilla.