Nabilla au plus mal: hospitalisée d’urgence, elle n’est pas bien du tout, nous avons les infos !

Nabilla n’est apparement pas très en forme. Chose rare pour cette jeune femme combative et pleine d’énergie. En effet, elle expliquait se sentir mal au point de demander à son mari de contacter les urgences. Thomas Vergara, inquiet pour Nabilla, s’est donc empressé d’appeler les secours pour qu’ils prennent en charge son épouse.

C’est sur leurs réseaux Snapchat qu’ils tiennent informé leurs fans de la situation. Les fans sont tout bonnement paniqués car le contexte actuel laisserait entendre que Nabilla pourrait avoir contracté un virus extrêmement dangereux. Nous vous racontons tout dans la suite de l’article.

Nabilla inquiète ses abonnés, elle est hospitalisée pour des examen

Nabilla et Thomas sont toujours connectés sur les réseaux sociaux. Proches de leurs fans, ils ne passent pas une journée sans donner de leurs nouvelles. En effet, même pour la naissance de Milann, les fans ont eu droit à des images exclusifs depuis la chambre d’accouchement. Mais aujourd’hui, c’est une mauvaise nouvelle qui vient inquiéter les fans de la star. Nabilla ne se sent vraiment pas en forme du tout. Tant et si bien que c’est Thomas qui donne de ses nouvelles car elle serait bien incapable de prendre la parole. Nabilla est épuisée car depuis les premières heures du jour, elle ne fait que vomir. Son mari explique alors qu’il s’agit d’une intoxication alimentaire.

Courageuse, Nabilla aura attendu que cela passe avant de faire appel aux secours. Mais après une nuit sans sommeil et une matinée toute aussi agitée, Thomas et elle décident qu’il est tant de se rendre aux urgences. Heureusement, Nabilla retrouve la force de raconter sa mésaventure à ses abonnés sur Snapchat après sa consultation. Intoxication alimentaire, chute de tension et possible anémie, voilà donc les premiers diagnostiques des médecins. Rassurée du fait de se savoir entre de bonnes mains, Nabilla semble apaisée. Mais elle reste inquiète de la suite des analyses car elle est exténuée.

Souffre-t-elle d’une simple intoxication alimentaire ou pire ?

Nabilla est vraiment pâle, allongée dans son lit d’hôpital. Ses fans l’ont rarement vu dans cet état. Tout le monde est très inquiet pour la jeune femme. Espérons qu’il ne s’agisse pas de symptômes d’une plus grave maladie. En effet, la violente fatigue peut avoir plusieurs causes. Et l’une d’elle pourrait être le virus de la pandémie qui fait rage. Les fans de Nabilla espèrent donc tous qu’elle ne soit pas contaminée par la COVID-19 et qu’elle se remette rapidement. Plus vite elle sera sortie de l’hôpital et plus vite ses fans seront rassurés.

D’autant qu’ils ont été choqués de voir Nabilla embrasser Maeva Ghennam quelques jours auparavant. L’influenceuse venait d’arriver à Dubaï et les abonnés des stars savent pertinemment qu’elles se sont vus sans appliquer un protocole sanitaire strict. Pourtant, l’application des gestes barrières n’est pas une blague. Il faudra donc espérer que son manquement de rigueur exceptionnel ne soit pas la cause de son mal-être. Quoi qu’il arrive, Nabilla est une battante et se remettra sur pieds quoi qu’il en coûte. Ses fans restent tout de même connectés pour avoir de ses nouvelles le plus tôt possible.