Nabilla Benattia heureuse, montre à ses abonnés le visage de son neveu Liaam

Ce jeudi 11 février, Tarek Benattia, le frère de Nabilla, et sa chérie Camélia, ont publié une photo de leur fils Liaam. Nabilla n’a pas pu s’empêcher de faire pareil. La starlette de la télé-réalité a ainsi présenté à sa communauté le cousin de Milann.

Nabilla ne cache pas sa joie. Car elle va pouvoir pouponner son neveu Liaam. C’est elle qui avait d’ailleurs annoncé la naissance du petit dernier de la famille. « Oui il est bien né ! Tout va bien. Je n’ai pas pu vous donner trop de détails avec la Covid et tout ça« , avait en effet révélé sur Snapchat la maman de Milann.

“Notre petite famille va s’agrandir.”

Car les parents, eux, n’avaient pas le cœur à médiatiser la naissance de leur enfant. Camélia, la compagne de Tarek Benattia, avait en effet juste annoncé sa grossesse en mai dernier. « Après quatre ans de relation, un mariage et un déménagement à l’autre bout du monde, nous sommes heureux de vous annoncer que nous attendons notre premier enfant, c’est très bizarre d’écrire cette phrase et je pense qu’aucun de nous deux ne réalise encore réellement, mais notre petite famille va s’agrandir et faire place à un cadeau de Dieu pour notre plus grand bonheur », avait-elle ainsi expliqué sur ses réseaux sociaux.

Jeudi 11 février 2021, les parents du jeune Liaam ont finalement accepté de présenter leur bébé. Ils ont ainsi enregistré une vidéo sur une plage de Dubaï, pendant un magnifique coucher de soleil. Leurs abonnés l’ont donc découvert emmitouflé dans une couverture, dans les bras de sa mère. Au sein de la rédaction de LDpeople, on a tout simplement adoré cette somptueuse vidéo !

“Il est essentiel pour nous de vous partager notre bonheur !”

« Il y a 3 mois, le 11 novembre 2020 j’ai accouché de mon fils, la prunelle de mes yeux, mon diamant brut, vous avez partagé avec moi ma grossesse et vous faites partis de ma famille. C’est est essentiel pour nous de vous partager notre bonheur ! Nous vous présentons Liaam Benattia notre fils. Il ressemble à qui d’après vous« , a ainsi raconté Camélia.

Tarek Benattia a repris la même vidéo. Seulement, il a précisé sur ses propres comptes qu’il avait « longtemps hésité » avant de montrer le visage de son fils.

Quant à Nabilla, elle n’a pas eu la patience d’attendre. Elle a aussitôt pris la pose avec le bébé tendrement posé contre elle. « Liaam, le petit cousin de Milann« , a-t-elle simplement écrit.