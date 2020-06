Nabilla Benattia: enceinte, sa belle-sœur Camélia fait de dramatiques aveux

Nabilla Benattia est devenue maman il y a quelques mois. Avec Thomas, ils sont devenus les heureux parents de Milann. Et le petit garçon va bientôt avoir un cousin. En effet, la belle-sœur de Nabilla Benattia est enceinte de son premier enfant. Camélia Benattia et Tarek partagent la nouvelle sur les réseaux sociaux. Se faisant, ils racontent également une histoire dramatique. Car le couple n’était pas à sa première expérience de grossesse mais elle aurait mal tourné. Nabilla Benattia devait certainement connaître cette histoire mais n’en a jamais parlé par respect pour son frère et sa belle-sœur. Nous allons tout vous raconter dans cet article.

Nabilla Benattia va devenir une tante dans moins de cinq mois

La belle-sœur de Nabilla Benattia, tout comme son frère Tarek Benattia, sont très actifs sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, ils partageant régulièrement des photos et des messages. Mais là où ils se livrent le plus c’est sur Snapchat. Tout comme Nabilla Benattia, ils aiment partager avec leurs fans des moments intimes en se livrant à cœur ouvert en face de la caméra. Mais avant de nous attarder en détail sur les aveux dramatiques du frère et de la belle-sœur de Nabilla Benattia, revenons d’abord sur la bonne nouvelle qu’ils annoncent. Camélia Benattia et Tarek Benattia vont bientôt devenir parents. Marié très jeunes, ils peuvent être fiers d’avoir parcouru tout ce chemin côte à côte.

En effet, Camélia Benattia épouse le frère de Nabilla Benattia lorsqu’ils ont respectivement 19 et 20 ans. Et quatre ans de mariage plus tard, ils vont devenir une famille qui compte un membre supplémentaire. Un cousin ou une cousine pour Milann, le fils de Nabilla Benattia et de Thomas Vergara, est en train dee grandir dans le ventre de sa maman. Le couple est très heureux de la nouvelle et ils partagent cette annonce sans dissimuler leurs joies.

Une annonce tardive mais toujours aussi réjouissante

L’arrivée du bébé est prévue dans cinq mois. Et certains se demandent pourquoi ils ont attendu aussi longtemps pour partager cette grande nouvelle sur les réseaux sociaux. La belle-sœur de Nabilla Benattia s’explique alors sur Snapchat et fait des aveux dramatiques. En effet, ce n’est pas la première fois que le couple apprend qu’ils attendent un heureux événement. Mais les circonstances qui l’entouraient étaient tout à fait tragique.

Un aveu douloureux de la part de Tarek et de Camélia Benattia sur Snapchat

Camélia Benattia et Tarek Benattia, le frère de Nabilla Benattia, expliquent sur Snapchat à leurs fans pourquoi ils ont préféré attendre pour annoncer cette grossesse. Il se trouve que lorsqu’en 2017, la belle-sœur de Nabilla Benattia est tombé enceinte. Ils étaient alors très jeunes et le destin a fait qu’ils n’ont pas pu mener à terme cette première grossesse. Comme pour de nombreuses femmes, il arrive parfois que la grossesse ne commence pas sous les meilleurs auspices. En effet, les fausses couches sont un phénomène répandue tout comme celui de la grossesse extra-utérine. Et Camélia Benattia et son mari apprennent alors à 19 et 20 ans que ces phénomènes n’arrivent pas qu’aux autres.

En effet, la belle-sœur de Nabilla Benattia fait les frais d’une grossesse extra-utérine pour sa première expérience. C’est un phénomène qui fait que l’œuf qui contient l’enfant n’est pas logé au bon endroit. En réalité, l’ovule fécondé reste dans les trompes de fallope. Comme cela n’est pas sa place normale, cela entraîne des risques extrêmement graves si la grossesse n’est pas interrompue. Si la situation évolue, les trompes risquent d’exploser et de coûter la vie à la future mère. Et si cela ne lui coûte pas la vie, il y a également de fortes chances pour que cela l’empêche d’avoir des enfants par la suite. Lorsque le couple reçoit ce diagnostique, ils doivent alors rapidement se rendre aux urgences pour arrêter la grossesse.

Un souvenir tragique qui se répare aujourd’hui

C’est un évènement qui marque les mémoires du jeune couple. Ainsi, cela explique la raison pour laquelle ils ont souhaité attendre le quatrième mois de grossesse pour faire leur annonce publique. Car ils avaient toutes les raisons de penser au pire. Pas question de traverser encore une fois une telle épreuve, ils devaient être certains avant de pouvoir partager la nouvelle. À présent, le frère de Nabilla Benattia et son épouse sont rassurés et comblés. Ils leur tardent de rencontrer leur bébé. Et malgré les quatre mois d’attente pour annoncer la nouvelle, ils sont sous le choc comme au premier jour. En effet, ils admettent de pas encore tout à fait réaliser que leur vie est sur le point de changer.