Nabilla Benattia s’affiche voilée: ces photos qui choquent et surprennent les internautes

Installée depuis 2019 à Dubaï, Nabilla Benattia profite de cette nouvelle vie. Avec son fils Milann et son mari Thomas, la jolie brune semble être très heureuse dans la nouvelle cité de son cœur. Pourtant, c’est la première fois qu’elle se rend dans l’un des monuments les plus célèbres des Émirats arabes unis. Sur son compte Instagram, Nabilla publie des clichés de sa visite de la mosquée Sheikh Zayed. À la grande surprise de ses followers, elle apparaît complètement voilée.

Nabilla Benattia , une tenue de circonstance

La star des réseaux sociaux adopte le look local

Décidément, la France ne semble pas lui manquer. En effet, Nabilla Benattia est totalement épanouie depuis son arrivée aux Émirats arabes unis. Même si elle continue de voyager, Dubaï est devenu sa ville de résidence. Après une longue réflexion, le couple avait en effet décidé de s’exiler. Dans un premier temps, leur choix s’était porté sur les États-Unis. Pourtant, suite à diverses aventures, Nabilla et Thomas ont posé leurs valises à Dubaï.

Pour eux, cette destination n’a que des avantages. Finalement, les Émirats arabes unis ne sont qu’à quelques heures de Paris. De plus, l’environnement semble leur convenir parfaitement. Dans une interview accordée à TV Mag, Nabilla avait expliqué la raison de ce choix. ” Je ne me sens pas en sécurité à Paris, où le climat est devenu trop délétère. J’ai besoin de mettre mon petit garçon à l’abri de tout ça. Ça peut sembler ridicule, mais comme j’ai la chance d’avoir le choix…”. Pour toutes ces raisons, la petite famille s’est envolée vers ce paradis du Moyen-Orient. Et aujourd’hui, le couple joue aux touristes dans l’état voisin d’Abou Dabi.

Voir cette publication sur Instagram Beauty is everywhere 💕 Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla) le 9 Nov. 2020 à 6 :42 PST

Ce lundi 9 novembre, les deux stars de la téléréalité ont décidé de s’offrir quelques heures de loisir. Afin de mieux découvrir la région qui les accueille, ils visitent l’un de ses joyaux. Mais pour la circonstance, Nabilla et Thomas ont dû adapter leur look. Évidemment, il n’est pas question de visiter un lieu saint avec des tenues courtes ou une silhouette trop apparente. Pour l’occasion, Nabilla a donc choisi des vêtements plus appropriés. Et même en tenue traditionnelle, la jeune femme est totalement resplendissante.

Voir cette publication sur Instagram Hey 👋🏼 @nabillabeauty Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla) le 12 Sept. 2020 à 5 :24 PDT

Fabriquée dans une splendide étoffe noire, au motif doré, sa tenue est très élégante. En outre, Thomas Vergara a également beaucoup de style. Afin de respecter la tradition, Nabilla a opté pour un voile noir alors que Thomas porte le couvre-chef habituel des hommes ” Émiratis “. ” Là, on met la tenue traditionnelle avant d’entrer dans la mosquée d’Abou Dabi. Je préfère que ce soit le monsieur qui te la mette, car moi, j’en serais incapable. Il y a une manière particulière de le faire “. Apparemment, très impressionnée par le style de son homme, Nabilla a eu une déclaration très spontanée : ” Mon amour, je ne te reconnais plus ! C’est incroyable… C’est trop beau ! “. Publiées sur son compte Instagram, les photos de Nabilla ont suscité l’admiration de ses fans. En effet, sa communauté l’a immédiatement gratifiée d’un grand nombre de commentaires élogieux. D’ailleurs, tous étaient unanimes : le couple est tout simplement magnifique. ” Incroyable cette photo “, ” Les plus beaux “, ” Trop belle Nabilla”.