Nabilla Benattia se déhanche, twerk sur la chanson de son ex Sofiane, Thomas explose de colère!

Une fois de plus, la belle Nabilla Benattia crée le buzz sur les réseaux sociaux. Pourtant, cette dernière sortie de la célèbre influenceuse ne devrait pas du tout être du goût de son compagnon. En effet, la jolie brune se lance dans une danse des plus folle au son de la musique réalisée par un ancien petit ami. Dès lors, son mari Thomas Vergara devrait être loin d’apprécier cette nouvelle séquence. Au rythme du tube Dingue de toi Nabilla, la maman du petit Milann, paraît en effet totalement déchaînée sur la piste de danse improvisée. LD People revient sur cet ancien amour de la jeune femme.

Nabilla Benattia : un ex lui avait écrit une chanson

Un appartement transformé en discothèque

Depuis sa résidence dans la ville de Dubaï, Nabilla Benattia semble en effet bien partie pour passer une excellente soirée. En compagnie de son amie, l’influenceuse Léna Mahfouf, les deux jeunes femmes ont décidé de s’offrir un petit moment de folie. Dès lors, Nabilla Benattia se lance dans un véritable show sur la musique écrite par l’un de ses anciens compagnons. En effet, avant d’être en couple avec Thomas Vergara, la star de la téléréalité a connu une courte idylle avec le chanteur Sofiane. Les deux stars de la téléréalité se sont rencontrées lorsque l’artiste était candidat à la Star Academy.

Et durant une époque, Nabilla et Sofiane vivent une véritable histoire d’amour. Ainsi, le jeune homme offre une chanson à sa chérie sous la forme d’un tube intitulé Dingue de toi Nabilla. D’ailleurs, Sofiane prétend être à l’origine de la célébrité de la belle brune. Même si elle ne l’a jamais remercié pour cela, Nabilla semble se souvenir de cette époque. Pourtant, ce retour en arrière ne devrait pas être du goût de son actuel mari. LD People vous explique comment Thomas Vergara juge l’ancienne liaison de son épouse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Vergara Family (@vergarafamilyoff)

Deux amies totalement déchaînées

Nabilla Benattia et Léna Mahfouf ont donc crée l’événement sur les réseaux sociaux. Cette vidéo, publiée sur le compte Instagram de la famille Vergara, est en effet un grand moment d’anthologie. Nabilla et son ami paraissent même totalement incontrôlables. Elles ont décidé de passer un bon moment. D’ailleurs, elles semblent très loin de se prendre au sérieux. Au son de la musique de son ex, la jeune femme se déhanche en twerkant de manière effrénée. Pourtant, cette séance mémorable, doit être loin de satisfaire son mari. Car de toute évidence, Thomas Vergara ne porte pas cette chanson dans son cœur.

En effet, l’artiste à l’origine de ce tube est également loin de faire partie de ses amis. Régulièrement, il n’a pas manqué de donner son avis sur cette chanson et surtout sur son auteur. Pire, l’époux de Nabilla a traité Sofiane de ” Mongolien “ par le passé. Apparemment, il existerait une petite rancœur envers l’ancienne liaison de sa compagne. Pourtant, cette époque semble aujourd’hui bien lointaine. Et Nabilla aura-t-elle certainement voulu simplement s’offrir un petit moment de folie en compagnie de son inséparable amie. En tout cas, cette séquence aura eu le mérite d’une fois de plus créer le buzz. Car pour cela, on peut faire confiance à la jeune femme !