Nabilla bientôt à la rue? Expulsée de son domicile? La starlette est prête a tout!

Nabilla a préféré violé les règles de son logement plutôt que de vivre loin de son chien, Pita. C’est ce qu’elle a révélé ce samedi 21 novembre sur Snapchat.

Nabilla et Thomas font actuellement des travaux dans leur maison à Dubaï. Alors en attendant, ils logent dans un appartement qu’ils louent avec leur fils Milann. Problème : les chiens ne sont pas autorisés. Nabilla a placé son chien dans un centre pour animaux domestiques. Mais elle a craqué au bout de quelques jours. « Regardez qui c’est qui est revenu à la maison ! », s’est-elle exclamé sur Snapchat. « Mon bébé, tu m’as trop manqué ! », a-t-elle ensuite déclaré à sa fidèle boule de poils.

« Bon, elle est revenue un peu de manière illégale parce que je suis en embrouille avec les personnes qui nous ont loué l’appartement », a expliqué la starlette sur le réseau social.

Et de poursuivre : « Comme je vous l’avais expliqué, en fait, au début ils nous ont dit “Il n’y a aucun souci pour les animaux”, et, quelques mois après, il y a une nouvelle règle qui est passée et les animaux étaient interdits. Donc en gros, ils nous ont fait mettre notre Pita dehors sinon on devait tous quitter les lieux et finir je ne sais où à l’hôtel… c’était compliqué. »

Comme la femme de Thomas Vergara a un caractère bien trempé, elle a carrément intenter un procès pour faire sa loi. « Clairement, j’ai engagé un petit procès contre cette règle et on verra bien ce qu’il se passe », a-t-elle fanfaronné. En attendant le verdict, toute la famille vit sous le même toit !

Un problème en chasse un autre…

Lundi 16 novembre 2020, Nabilla s’allongeait sur une table d’opération à Kiev, en Ukraine. Au sein d’une clinique de luxe, un chirurgien l’a ainsi opéré pour faire disparaître la cicatrice de sa césarienne. Mais de retour à Dubaï, la maman de 28 ans s’est sentie très mal.

“Ça me saoule parce que je ne peux pas prendre de bain ni de douche pendant quatre semaines, pendant un mois, jusqu’au 4 décembre. Ce sera mon cadeau de Noël de reprendre des bains et des douches“, a-t-elle révélé le même jour sur Snapchat.

La femme de Thomas Vergara a donné plus de détails à ses abonnés : “Parce que je vous ai dit, par rapport à la cicatrice et tout, il ne faut pas qu’il y ait d’eau dessus sinon ça ne sert à rien d’avoir fait tout ça. Je peux juste me laver avec un gant de toilette et une serviette. Ce matin, pour me laver les cheveux j’ai galéré, c’est ma mère qui me les a lavés. Ça me rend dingue, c’est chiant de ouf !”

Son mari a tenu lui aussi à lui montrer son soutien. “C’est vrai qu’elle avait une grosse gêne, c’est le problème avec une césarienne. Si vous avez une cicatrice et que vous cicatrisez mal, ça peut vous tirer, et c’est ce qu’elle a eu. Elle n’a pas eu de chance et ça la gênait tellement que du coup, on a cherché un spécialiste et le meilleur était à Kiev“.

De toutes évidences, ce samedi 21 novembre ne fût pas une bonne journée pour Nabilla !