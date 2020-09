Nabilla choque suite à sa folle nuit et son smack à Maeva Ghennam, elle s’exprime et se défend

Nabilla a provoqué une véritable guerre sur les réseaux sociaux. La starlette de la télé-réalité a partagé une vidéo dans laquelle elle embrasse sur la bouche Maeva Ghennam des Marseillais. On vous dit tout !

Dans cette mêlée, on a compté les points pour vous. Et surtout les camps. Car cette vidéo a créé des contre, des pour et d’autres contre mais pour des raisons très différentes. Un vrai méli-mélo. Décryptage.

Le premier camp moralisateur dénonce un bisou entre deux femmes

Parmi toute cette agitation, on dénombrait tout d’abord de nombreux twittos qui se sont offusqués du bisou entre les deux femmes. Ces détenteurs suprêmes de la morale ont partagé les commentaires suivants : « Exactement elle veut faire la grande dame distinguée pleines de manières .. c’est juste une riplarde de bas étage comme tout ces gens de télé réalité complètement vide du cerveau , la grande débauche! Quelle exemple pour la jeunesse … », « Bah non enfaite ! Il y a des limite je te suis depuis un moment et j’ai était choquée ».

Celle qui m’inquiète sur la vidéo de Nabilla et Maeva et beh c’est Maeva que elle en redemande…. pic.twitter.com/cK2TnwGoPm — Deazerdevrai (@deazerdevrai) September 27, 2020

Dans ce premier camp, on a eu droit aussi à : « T’es juste pathétique ma pauvre arrête de jouer la grande dame car il y s amuser et se faire remarquer comme deux chaudes ses c’est pas pareil », « Celle qui m’inquiète sur la vidéo de Nabilla et Maeva et beh c’est Maeva que elle en redemande…. ». Et puis nous avons relevé le succinct mais efficace : « Il y a des limites quand mêmes“.

Nabilla: Le deuxième camp proteste et défend les libertés individuelles

Ces jugements n’ont en effet pas du tout été appréciés par d’autres twittos dont la position pourrait se résumer ainsi : En 2020, qui se permet encore de se mêler de la liberté individuelle des autres ? Ceux-ci ont donc répondu directement au premier camp. On pouvait lire notamment : « Franchement les gens sont coincé on vit dans un monde ou les gens sont choqués pour un rien. Chacun fait sa vie. Elle s’amuse et fait ce quel veux Nabila. Bande de frustrés va »

« Vous etes plus traditionnalistes que les gens dans les années 80 »

Et encore : « Oh mon dieu, ms qui n’a jms fait un bisou à une copine pdt une soirée ? Sérieusement ? J’ai qlq années de plus (oui bon bcp en fait !) une petite fille de 10 ans et avec mes amies ça nous arrive tout le temps. Oh mon dieu je suis une mère indigne ! Lâchez-la les mères parfaites ». Enfin, on lisait encore « Bah c’est bien mais y’a r de choquant ptdr les puristes en 2020 vous me fumez vous etes plus traditionnalistes que les gens dans les années 80 (40 ans en arriere qd meme) »

Enfin, un troisième camp s’est soulevé au milieu de ces tweets tous plus chaotiques les uns que les autres. Pour eux, il s’agit de prendre un peu de hauteur sur les faits. Pas question de juger, encore moins de discuter avec les moralisateurs. La vraie question pour eux, c’est celle du Covid-19 ! On décerne la palme à ce commentaire qui semble le mieux résumer le problème : « Vous mélangez tout,je ne pense pas que quelqu’un vous ai reproché de vous amuser mais plutôt de vous afficher complètement défoncée et ne faire aucunement attention aux gestes barrières alors qu’on est en pleine pandémie. C’est votre vie mais ne vous affichez pas sur les RS. »

Voici d’autres réponses du même camp : « Mouais lol. Etre maman veut aussi dire être responsable, donc des bisous sur la bouche avec une meuf qui laisse traîner sa bouche partout en cette période de Covid 19 c’est très moyen. » Ou encore « Le problème est surtout le Covid… Le reste c’est sa vie elle est majeur elle fait ce qu’elle veux ». Et vous, quel est votre camp ?