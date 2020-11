Nabilla dévoile en avant première son incroyable et sublime maison à Miami Beach! (WoW)

Nabilla a trouvé la villa de ses rêves à Miami ! Elle en a profité pour célébrer Halloween dans les rues de la ville. Déguisée en Fée Clochette, elle n’est pas passée inaperçue !

En voyage avec son mari Thomas Vergara à Miami Beach, Nabilla vit un moment incroyable. Les deux amoureux ont craqué pour la maison de leurs rêves. Cette ville compte énormément pour eux puisque c’est dans cette ville qu’ils se sont rencontrés. Tous deux participaient alors à l’émission de télé-réalité Les Anges de la télé-réalité, en 2013.

Nabilla a retrouvé la villa de l’émission, une magnifique maison blanche avec des grandesbaies vitrées. Elle a ainsi confié sur Instagram : “On y retourne avec notre fils donc c’est encore plus symbolique. On retourne dans la villa où tout a commencé pour nous. J’avais 20 ans, en janvier ça fera huit ans et donc huit ans qu’on est ensemble. Du coup la première chose qu’on a fait dans l’avion c’est se dire qu’il fallait trouver la villa. Et là, il y a une personne qui m’a envoyé l’adresse“. Un séjour définitivement magique pour les amoureux.

“8 ans plus tard … Là où tout a commencé.”

Nabilla a immortalisé cet instant en vidéo sur instagram. Elle a partagé ses émotions avec ses abonnés et elle a également posté une photo intitulée : « 8 ans plus tard … Là où tout a commencé #Miami #TDS 💕. » Il n’en a pas fallu plus pour faire fondre le coeur de ses fans. “La nostalgie, ça remonte, mais c’est beau de vous voir encore ensemble”, s’épanchait l’un d’eux.

« Vous êtes trop mignons, et je ne croyais pas du tout à votre couple. Bravo ! », « Mon couple préféré de télé réalité ! Nabilla et Thomas sont tellement beaux ensemble ! » « Je me souviens de cette saison des anges, c’était la meilleure d’ailleurs… Personne pensait que ce couple allait tenir, bravo à vous ! », pouvait-on encore lire dans les commentaires.

Cerise sur le gâteau, Nabilla et Thomas ont pu célébrer Halloween avec leur bébé de 1 an, Milann. Pour l’occasion, le petit bout de chou a troqué ses habits contre le costume de Peter Pan. Sa maman, elle, était déguisée en fée clochette. Dans la rue, ce 31 octobre 2020, la starlette de la télé-réalité a posé pour ses réseaux sociaux. Mais celui qui a retenu toutes les attentions, c’est Milann. Le petit garçon n’en pouvait plus de rigoler devant les pitreries de sa maman.

Perruque blonde, mini robe verte fluo, la Fée “Nabilla” Clochette dans les rues de Miami

Nabilla en Fée Clochette, ça vaut le détour : perruque blonde, mini robe verte fluo et ailes violettes pailletées, la Fée “Nabilla” Clochette a déambulé dans les rues de Miami au son Blinding Lights de The Weeknd ou encore de Ghostbusters. Elle a fait son show avec sa baguette magique et Thomas a tout filmé. Comme il était derrière la caméra, on ne sait pas en quoi il était déguisé. En Capitaine Crochet ?