Nabilla dévoile le métier de son père, un exemple que le travail paye

Nabilla partage son quotidien à ses milliers de fans sur les réseaux sociaux. Elle parle aussi bien de ses humeurs que de ses projets mais aussi de sa vie privée. Sur Instagram et sur Snapchat, les fans de la star sont heureux de pouvoir en apprendre plus sur elle. Récemment, elle a parlé de son père et le cite comme exemple. En effet, le père de Nabilla est une personne importante qui travaille à l’ONU. D’après elle, il gagne aujourd’hui très bien sa vie et elle en est d’autant plus fier qu’il est “parti de rien”. Nous vous donnons tous les détails de ce que Nabilla dévoile sur Snapchat à ce sujet, dans la suite de l’article.

Nabilla parle de son papa pour inspirer ses fans

Nabilla est visiblement très fière de son père. Car il n’a pas commencé en haut de l’échelle mais est parvenue à la monter à force de travail. Un exemple pour elle, même si ils n’ont pas suivi un parcours similaire. En effet, Nabilla est une célèbre influenceuse, star de la télé-réalité devenue une redoutable femme d’affaires. Elle est à la tête d’un véritable empire et peut s’enorgueillir d’avoir travailler dur pour arriver au sommet. Pour dire à ses fans que le travail paye, le jeune femme évoque avec admiration le travail de son père. Car il gagne “très très bien sa vie” selon elle. Il occupe un poste important à l’ONU, en tant que membre du Haut Commissariat des Réfugiés. Mais si cela fait 30 ans qu’il est entré à l’ONU, le père de Nabilla a commencé en tant que stagiaire dans cette éminente institution.

Nabilla évoque le parcours de son père et souligne ainsi qu’il est possible de “partir de rien, même de moins, et arriver à faire de grandes choses”. Les abonnés de Nabilla avaient certainement déjà beaucoup d’admiration pour elle et pour la façon dont elle a su se faire une place au sommet. Car elle est aujourd’hui une personne riche de part ses placements immobiliers et son entreprise de maquillage, en plus de son métier d’influenceuse. La maman de Milann souhaite aujourd’hui davantage mettre l’accent sur les valeurs de l’enseignement et du travail. Depuis qu’elle fonde sa famille, elle a en effet à cœur de rappeler que rien n’est gagné d’avance mais que nous sommes tous capables de réaliser nos rêves.

Voir cette publication sur Instagram So proud ❤️ @elle_arabia thanks for everything ✨ Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla) le 12 Oct. 2020 à 10 :49 PDT

Les fans de la star sont heureux d’être dans la confidence

Les fans de Nabilla seront également heureux de la voir parler de son père pour une autre raison. Car il n’était pas un secret que le papa de Nabilla n’était pas très heureux de la voir s’exhiber à la télévision. La jeune femme a pourtant suivi sa voie et elle peut se féliciter du chemin parcouru. Aussi, les fans de la belle peuvent imaginer que la relation entre elle et son père va donc beaucoup mieux. En effet, Nabilla n’aurait pas évoqué le travail de son père et la fierté qu’elle ressent à son égard dans d’autres circonstances.