Nabilla en pleurs, au plus mal, elle quitte le repas de Noël avec sa famille précipitamment

L’année dernière, Nabilla Benattia et Thomas Vergara avaient décidé de passer les fêtes de fin d’année dans leur résidence de Dubaï. Cependant, pour ce réveillon de Noël 2020, les deux stars ont fait le choix de revenir en Europe pour être auprès de leurs proches. Ainsi, les tourtereaux ont fêté Noël chez les parents de Thomas et ont ensuite rejoint la Suisse dans la demeure familiale de Nabilla. Mais malgré ses chaleureuses retrouvailles, la jolie brune a beaucoup de mal à cacher son émotion. En effet, la maman du petit Mylan a eu difficile à dissimuler ses larmes. LD People vous explique pourquoi la business woman la plus en vue du moment a totalement craqué !

Nabilla : elle fuit sa famille pour se retrouver seule !

Trop d’émotions en un seul coup

Malgré son exil aux Émirats arabes unis, Nabilla est toujours restée très proche de sa famille. Ainsi, elle était très heureuse de pouvoir retrouver aussi bien son père, que ses demi-sœurs et bien évidemment sa grand-mère chérie. Dès lors, tous se sont réunis dans la demeure de cette aïeule pour un repas aux accents de retrouvaille. Mais malgré toute cette joie, l’absence d’un être très important au cœur de Nabilla et visiblement difficile à vivre.

En effet, c’est dans cette maison que son grand-père résidait avant de décéder, il y a quelque temps. Dès lors, Nabilla voit rejaillir en elle un grand nombre de souvenirs. Elle doit donc faire face à une tristesse incommensurable et à une foule de souvenirs qui remontent d’un coup, un seul !. LD People vous explique comment la jeune femme a donc décidé de se retirer afin de retrouver un peu de solitude et surtout ne pas craquer devant les siens.

Une confession très touchante sur Snapchat

Ce dimanche 27 décembre 2020, Nabilla s’est donc laissé aller sur les réseaux sociaux. En effet, elle a expliqué pourquoi elle était en pleurs et la raison pour laquelle elle a senti ce besoin de se retrouver seule. ” Je me suis isolée un peu du repas de famille parce qu’en fait, il y a tout ce qui me fait penser à mon grand-père ici “. Apparemment totalement retournée par ce souvenir, l’épouse de Thomas Vergara ne peut donc cacher son émotion. ” Je n’ai pas envie de pleurer devant tout le monde alors je suis partie un peu du repas pour me calmer. Je n’étais pas revenue dans la maison de ma grand-mère depuis que mon grand-père est décédé.(…). Le fait d’être chez lui où on a toujours fêté Noël, le fait de voir sa chaise vide… Tout est remonté “.

Ainsi, Nabilla a décidé de s’isoler afin de ” se calmer “ et de ne pas ” pleurer devant tout le monde “. Après avoir retrouvé son calme, la maman du petit Milann a ensuite souhaité trouver du réconfort auprès de sa communauté. Dès lors, elle n’a pas hésité à partager son sentiment afin d’expliquer quel était son état d’esprit exact. ” Ce n’est pas facile parce que c’est vraiment la maison de mon grand-père. Elle a été fabriquée par lui, avec ses mains. Je pense qu’il nous regarde d’en haut, je crois à ces choses-là. Donc voilà, je me suis levée d’un coup “. Bien évidemment, personne ne pourra lui tenir de cette petite crise. Car comme le dit l’expression : un seul être vous manque et c’est toute la terre qui est dépeuplée.