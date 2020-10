Nabilla est en gros danger? Vous ne pouvez même pas imaginer combien pèse la star !

Nabilla Benattia fait encore une fois la Une de l’actualité. Mais cette fois-ci, c’est son apparence qui est en question. L’ex-candidate de téléréalité a en effet surpris ses fans par l’une de ces dernières déclarations. La maman du petit Milann a en effet révélé son poids lors d’une dernière parution sur son compte Instagram. La réaction de ses fans ne s’est pas fait attendre. Car pour certains des internautes, une limite a été dépassée … Certains de ses fans ont jugé que ses 56 kg étaient loin d’être suffisants. Une internaute affirme même que Nabilla Benattia mettrait véritablement sa santé en danger !

La compagne de Thomas Vergara continue de déchaîner les passions. Chacune de ses apparitions ou de ses déclarations est un véritable petit événement. Nabilla peut d’ailleurs compter sur une immense communauté qui suit quotidiennement chacun de ses pas. Elle avait ainsi récemment défrayé la chronique lors d’une folle soirée passée dans un club de Dubaï. En compagnie de Maëva Ghennam, Nabilla avaient publié sur les réseaux sociaux plusieurs clichés sur lesquels elles s’embrassaient. Les deux jolies jeunes femmes ont immédiatement été assaillies de commentaires positifs. Mais elles avaient été également fortement critiquées par un grand nombre de détracteurs.

Le 3 octobre dernier, Nabilla a aussi créé un véritable buzz sur la toile pour une tout autre raison. La jeune femme avait dû en effet être hospitalisée d’urgence. Malgré l’inquiétude de ses fans, elle est néanmoins restée très discrète sur les raisons de cette hospitalisation. Elle était apparue extrêmement fatiguée sur les clichés publiés sur les différents réseaux sociaux. Et elle s’était contentée de livrer un message très court sur Snapchat afin de rassurer ses followers. ” Ça va mieux, j’ai des petits soucis avec le fer, bon, je fais de l’anémie. Ça ne date pas d’hier. Je vais avoir une petite prescription de médicaments et puis je manque aussi de vitamine D. J’ai rendez-vous avec une nutritionniste qui va me prendre en main parce que je mange super bien, mais apparemment je ne varie pas assez mes aliments ” a-t-elle déclaré.

Après son retour à la maison, Nabilla avait tenu à donner de nouvelles informations à ceux qui la suivent “ Faut juste que je me repose un peu et que je prenne mes nouveaux traitements, mais ne vous inquiétez pas, ça va très bien ” avait-elle communiqué avant de remercier ses fans pour les nombreuses marques d’affection. ” Merci à tous, je vous aime fort. Vos messages m’ont vraiment fait chaud au cœur “. Lors de l’arrivée de sa femme à l’hôpital pour une baisse de tension et pour des vertiges, son époux Thomas Vergara avait lui aussi pris la parole sur Instagram : ” Nabilla a eu une petite intoxication alimentaire là, elle fait que vomir depuis ce matin, donc là, on attend le médecin (…) elle a des vertiges, on est dans une période, je vous raconte pas… déjà cette nuit, elle a passé une nuit terrible, et puis ce matin ça continue. Vertige, tête qui tourne, vomi… La totale, j’ai jamais vu ça “.

Après avoir été très inquiets, ses followers ont finalement été rassuré par l’apparition de Nabilla sur les réseaux sociaux. La jeune femme semblait donc aller beaucoup mieux. Et elle aura même pu organiser l’anniversaire de son fils qui fêtait ses 1 an. Le 11 octobre dernier aura été l’occasion pour Nabilla et Thomas de faire une grande et somptueuse fête dédiée à leur petit Milann. Les jeunes parents n’avaient d’ailleurs pas hésité sur les moyens afin de fêter l’événement comme il se doit. Mais déjà, lors de cette occasion, plusieurs observateurs avaient remarqué le visage un peu tiré de Nabilla. Certains imaginaient qu’il s’agissait du résultat de son passage par l’hôpital. Et que le traitement qu’elle subissait devait probablement l’aider à améliorer son état de santé dans les prochaines semaines.

Mais sa dernière publication, affichant son poids, n’a pas rassuré ses admirateurs. Certains estiment même qu’elle serait véritablement en danger. Sa dernière publication a d’ailleurs suscité plus de 700 commentaires avec de nombreuses remarques d’internautes qui se montraient très choqués “ 1m76, 56 kg c’est ce qu’on appelle médicalement parlant être en sous-poids. Arrêter de faire croire aux jeunes que c’est normal et surtout ça d’être aussi maigre purée “ pouvait-on lire parmi les très nombreuses réactions. Mais Nabilla a tenu à rassurer ses plus de 6 millions d’abonnés. Son apparence mince n’est justement pas un problème. Au contraire, ce serait le résultat d’une excellente hygiène de vie et d’une attention très particulière faite à sa santé. Nabilla Benattia n’a donc pas hésité a publié un message très clair ” Souvent jugée trop mince, je pourrais faire une fixation sur mon poids. Mais heureusement, je suis consciente que notre corps est tout simplement unique, de par son métabolisme, ses hormones et ses gènes qui déterminent notre bien-être. Alors arrêtons d’être obsédé par ce chiffre débile qui nous rend mal à l’aise. C’est pour cela que depuis plusieurs mois, j’ai rejoint la mission de @fittrack.france “.

Par ce message, Nabilla a donc profité de l’occasion pour vanter les mérites d’une société active dans le domaine de la santé. Il s’agit d’une entreprise qui commercialise des balances ou des montres connectées. Très présente sur Internet, cette société a pour but de créer des produits innovants pour améliorer le quotidien par une meilleure compréhension du corps. C’est du moins ce que l’on peut retrouver sur son site internet. Nabilla aura donc voulu, en annonçant son poids, montrer qu’en réalité elle fait très attention à sa santé. Et qu’elle fait tout pour prendre soin de son corps. Mais pour certains de ses détracteurs, la jeune femme jouerait à un jeu dangereux. Plusieurs internautes l’ont effectivement trouvé beaucoup trop mince par rapport à sa taille. Et d’autres s’inquiétaient réellement de son dernier passage par l’hôpital.

Quoi qu’il en soit, Nabilla Benattia ne laisse personne insensible. Adulée ou critiquée, elle continue de faire la Une de l’actualité sur tous les sujets. Chacune de ses photos ou de ses déclarations engendre immédiatement une pluie de commentaires. Malgré les années qui passent et les autres plus jeunes stars de téléréalité, Nabilla est toujours au top de sa notoriété…