Nabilla et sa famille déménagent, Dubaï c’est fini, vous n’allez pas croire où !

Nabilla fait partie des personnalités people pour le moins extravagantes. À la tête d’un empire immobilier impressionnant et d’une entreprise florissante, Nabilla est une people qui a de quoi faire de ses rêves des réalités en un claquement de doigts. Cependant, la pandémie a freiné les initiatives de la star. En effet, Nabilla a des projets pour elle et sa famille. Elle souhaitait notamment déménager pour pouvoir faire agrandir sa maison de Dubaï. Mais son plan de s’installer aux États-Unis est contrarié par la crise sanitaire mondiale. En tant que people extravagante, elle ne laisse pas pour autant tomber son envie de changer d’air. Et elle opte pour une destination qui va vous étonner !

Le couple people le plus célèbre déménage !

Thomas et Nabilla ne sont pas encore tout à fait d’accords. Mais Nabilla semble avoir décidé que la destination était tout de même officielle. Avec son caractère de patronne, elle prend les devants et imagine bien un peu de fraicheur pour trancher avec les chaleurs de Dubaï. L’univers des people est en effet un monde dans lequel tout peut aller très vite. Si Nabilla envisageait de s’installer aux États-Unis, elle se rend compte que la pandémie n’est pas prête de se calmer. Et plutôt que d’attendre patiemment la fin de la crise sanitaire. Elle souhaite pouvoir entamer les travaux d’agrandissement de sa villa de Dubaï le plus rapidement possible.

Thomas et Nabilla souhaitent radicalement changer d’air

Thomas adresse alors à Nabilla ses envies de fraicheur. En effet, il fait très chaud à Dubaï et quitte à déménager, pourquoi ne pas opter pour un climat plus doux ? Mais Thomas ne devait pas s’attendre à ce que son épouse le prenne littéralement au pied de la lettre. Car si il voulait ne plus avoir chaud, il va être servi. Toujours en tant que l’une des personnalités people les plus extravagantes, Nabilla suggère donc de déménager pour une destination dans le grand nord. Et ce n’est pas n’importe quel pays que Nabilla a en tête, il s’agit du Groenland !

Voir cette publication sur Instagram Pour le meilleur et pour le pire 💍💕 Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla) le 13 Juin 2020 à 8 :20 PDT

Thomas a du mal à en revenir

Alors que Thomas est encore sous le choc de l’annonce de la destination, il apprend que Nabilla a déjà demandé à son assistante personnelle de réserver des billets. La petite famille Vergara part pour le Groenland. Finit la chaleur des Emirats Arabes Unis pendant quelques mois tout au moins. Le temps des travaux d’agrandissements de la villa de Dubaï de la famille, ils partant pour de nouvelles aventures à la fraîche. Encore une idée originale que seuls les people sont capables de dégoter en si pue de temps. Nabilla semble convaincue que cette aventure va être extraordinaire. Mais Thomas se montre réticent. Il admet de pas savoir où se trouve le Groenland, tout comme Nabilla, mais il s’amuse devant l’enthousiasme de son épouse.

Voir cette publication sur Instagram Notre plus belle récompense 🙏🏼❤️ #TDS Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla) le 22 Mai 2020 à 8 :08 PDT

Nabilla ne perd pas de temps, elle s’imagine déjà dans le grand nord du globe

Les six mois de travaux de la villa de Dubaï du plus célèbre couple de people vont leur permettre de découvrir le Groenland. Nabilla aurait déjà hâte de voir des flocons et des pingouins. Pour Thomas, il ne faudra pas compter se satisfaire de voir des pingouins pendant six mois. Il se demande ce qu’ils vont bien pouvoir faire là-bas. Mais Nabilla a déjà lancé les préparatifs pour le départ. Et dans quelques semaines, toute la famille déménage apparemment pour le Groenland !

Le petit Milann pourra fêter ses un an à l’autre bout du monde. Et il peut compter sur ses parents pour faire de chaque jour une fête. En effet, il est arrivé dans une famille qui fait aussi de lui un people à part entière. Le petit Milann pourra se vanter d’avoir vécut au Groenland est aux Emirats Arabes Unis avant de souffler sa première bougie. Malgré ce déménagement dans une destination très originale, la petite famille ne part pas refaire sa vie. Nabilla et Thomas pourront compter sur un mode de vie toujours aussi grandiose que celui auquel ils sont habitués. Et nous pourrons suivre l’actualité de ce couple people et de leur fils sur les réseaux sociaux comme d’habitude.

De nouvelles aventures pour les people les plus célèbres de la télé-réalité

Les fans ne devraient pas souffrir du changement. Ou en tout cas, pas autant que Nabilla, Thomas et Milann. Bientôt nous devrions avoir le plaisir de découvrir les nouvelles aventures people de la petite famille dans les pays froids. Le Groenland est tout de même à cinq jours d’avion de Dubaï. Pourvu que Nabilla prévienne ses abonnés de son départ à l’avance. Car elle risque de ne pas pouvoir leur donner de nouvelles pendant son trajet. Et pour ceux qui se demandent comment elle peut se rendre là-bas malgré la pandémie, il faut savoir quelle Groenland fait partie du Royaume du Danemark. Et que ce dernier est un État membre de l’union européenne. Nabilla va pouvoir dire au revoir au désert !

Voir cette publication sur Instagram ‏عيد ميلاد سعيد أخي Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla) le 17 Mai 2020 à 9 :49 PDT

Les frontières de tous les pays sont fermées à cause de la pandémie. Mais dès le 1er juillet, la France et les pays européens permettront la libre circulation des citoyens et ressortissants sur le territoire. Permettant ainsi l’accès du Groenland à Nabilla et à sa petite famille. Un nouvel épisode people s’annonce donc à compter du premier juillet. Reste encore à savoir les dates du départ de Nabilla et des siens et de leur souhaiter bon courage pour les cinq jours d’avion qui les séparent de leur destination.