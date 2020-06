Nabilla et Thomas filmés en train de faire voler la vaisselle en plein repas, c’est super chaud !

Toujours confinée à Dubaï, une vidéo de Nabilla circule sur les réseaux sociaux dans laquelle on peut la voir casser toute la vaisselle d’un restaurant des Émirats arabes unis où elle passait une soirée avec son mari Thomas Vergara.

Ver esta publicación en Instagram Mon bonheur , ma famille ❤️ Una publicación compartida de Nabilla Vergara (@nabilla) el 20 Jun, 2020 a las 7:16 PDT

Toujours aussi présente dans l’actualité et dans les médias, l’influenceuse a énormément fait parler par d’elle ces derniers temps, notamment à cause de ses nombreuses disputes avec son non moins célèbre mari. Alors qu’ils avouaient, il y a quelque temps, connaître une nouvelle crise dans leur couple, et que malgré l’arrivée de leur enfant, le petit Milann, les disputes devenait particulièrement très fréquentes. Était-ce dû à la proximité obligatoire suite au confinement ou a des raisons bien plus profondes ? Les deux jeunes tourtereaux avaient visiblement du mal à se supporter l’un et l’autre lors de cet enfermement obligatoire. Des tensions que les fans suivaient avec attention tant on connaît les caractères explosifs des deux jeunes gens.

Tout le monde se rappelle encore l’histoire du coup de couteau d’il y a quelques années, suite à une violente dispute qui avait amené Nabilla devant les tribunaux. De son côté, Thomas avouait même qu’ils faisaient chambres séparées depuis quelque temps, alors que Nabilla disait, elle, ne plus pouvoir supporter cet enfermement qui lui pèse énormément. La jeune femme confessait également avoir hâte que tout cela se termine rapidement pour enfin retrouver sa famille, et notamment son père, qui à ce jour n’a toujours pas pu voir son petit-fils, empêché de se déplacer suite à la fermeture des lignes aériennes entre Dubaï et Paris.

Exilé de France, c’est dans le petit paradis de la péninsule arabique que le couple avait décidé de s’installer. Si dans un premier temps, il avait plutôt imaginé poser leurs valises aux États-Unis, c’est finalement une autre destination qu’ils ont choisi. Mais ils n’avaient pas renoncé au projet d’acquérir une splendide villa en Amérique, et plus précisément à Miami, jusqu’à ce que la maison qu’ils souhaitaient acheter leur passe sous le nez. En effet, ils leur étaient devenus impossible de voyager au moment où les frontières se ferment, et suite à la pandémie de covid-19, ils n’avaient donc pas pu se rendre à temps en Floride afin de signer tous les papiers pour finalement acheter la maison de leurs rêves.

C’est donc à Dubaï qu’ils ont passé la totalité de ce long confinement qui a amené énormément de tensions au sein de leur couple. Mais depuis quelque temps, les choses avaient l’air de se calmer. Thomas et Nabilla partagent de nouveau sur les réseaux sociaux de jolies photos de leur couple accompagné de leur charmant bébé, des clichés qui transpiraient le bonheur retrouvé et la bonne humeur ambiante.

Cette vidéo, qui fait aujourd’hui la une de l’actualité, provient d’une soirée que les deux tourtereaux auraient passée dans un restaurant célèbre de Dubaï, où ils avaient décidé de se rendre pour passer une soirée en amoureux. Et si la vaisselle a volé en éclats et que Nabilla a cassé de nombreuses assiettes au milieu même du restaurant, ce n’était pas suite à une nouvelle dispute avec son chéri, où elle aurait pété les plombs, mais simplement une tradition, de mise dans le restaurant.

Une pratique qui existe dans plusieurs pays qui veut qu’à la fin du repas, motivés par une musique entraînante, les convives brisent les assiettes comme par exemple dans les restaurants grecs. Une tradition qui a pour but d’évacuer le stress et de rendre hommage au chanteur qui parfois fait sa performance en direct dans les bars ou dans les lieux de détente. Après une première tentative et une première assiette brisée, Nabilla a semblé prendre goût à l’exercice et a recommencé l’opération à plusieurs reprises. Un bon moyen d’éliminer les tensions et de se soulager du stress engendré par ces longues semaines d’enfermement.

Finalement pas de peur à avoir pour les fans de Nabilla et de Thomas Vergara qui semblent aujourd’hui remis de leurs problèmes de couple, et qui multiplient les projets comme notamment celui effectuer d’énormes travaux dans leur villa de Dubaï afin de la transformer en une maison de « ouf » comme ils le disent eux-mêmes. Il ne s’agit pas de petits travaux de décoration, mais bien de tout casser pour construire la demeure de leurs rêves les plus fous.

Mais avant de retrouver leur villa totalement transformée, toute la petite famille s’envolera vers les États-Unis pour dans un premier temps visiter de nouveaux biens sur place, mais également parce que Nabilla doit subir dans les plus brefs délais une opération chirurgicale. Lors de sa grossesse, la belle brune a en effet eu une importante montée de lait qui a déplacé et abîmé ses prothèses mammaires qu’elle avait depuis l’âge de 18 ans. Après avoir consulté plusieurs médecins à Dubaï et effectuer quelques examens, le médecin américain qui la suit régulièrement, lui aurait suggéré de rapidement prévoir une intervention médicale pour éviter des complications qui risqueraient à terme, de mettre sa santé en péril.

Avec la prochaine réouverture des liaisons aériennes, c’est donc vers le continent américain que Nabilla va se rendre durant quelques semaines avant de rentrer à Dubaï pour préparer un autre voyage qui lui tient particulièrement à cœur. Dans une dernière vidéo, elle annonce que, enfin, elle va pouvoir se rendre en France accompagnée évidemment de Thomas et de leur fils afin de louer une grande maison cet été pour réunir sa famille, celle de Thomas et un bon nombre de leurs amis qui leur manquent énormément. Un voyage qui leur tient particulièrement à cœur et qu’ils espèrent depuis de nombreuses semaines.

C’est donc toute heureuse de retrouver sa famille et plus particulièrement son père que Nabilla prépare déjà ce prochain séjour. Elle avoue attendre ce moment avec grande impatience lorsque son père pourra enfin tenir le petit Milann dans ses bras. Elle confie que ce sera pour elle, un moment magique et qu’elle aura du mal à retenir ses larmes de joie. Trois générations qui vont bientôt se retrouver après de longs mois de séparation, et qui permettront à Nabilla de présenter son fils à sa famille et à ses amis français.