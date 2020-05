Nabilla et Thomas Vergara se « dézinguent » en direct sur la toile, c’est « chaud »

Nabilla et Thomas Vergara sont ensemble pour le meilleur et pour le pire. Et ces derniers temps, ils semblent que le couple affronte le pire. Nabilla et Thomas Vergara ne cachent presque rien de leur intimité. Sur Snapchat et sur Instagram, les amoureux n’hésitent à aborder des sujets privés avec leurs fans. Mais depuis le confinement, le couple semble avoir des difficultés de communication. Ils enchaînent les disputes et en plein live, les tensions explosent.

Nabilla et Thomas Vergara ont surmonté beaucoup d’épreuves, serait-ce celle de trop ?

Nabilla rencontre l’homme de sa vie, Thomas Vergara, lors du tournage de la saison 5 des Anges de la télé-réalité. Nous sommes alors en 2013 lorsque le couple se forme. Ensemble, ils traversent des épreuves que peu de couples auraient pu surmonter. Notamment lorsque Nabilla fait de la prison pour avoir agressé son compagnon à l’arme blanche. Une histoire qui montre à quel point la passion règne dans ce couple. L’impulsivité peut mener à des situations incontrôlées et incontrôlables. Mais heureusement pour Nabilla et pour Thomas Vergara, leur amour surmonte cette épreuve et ils apprennent ensemble à s’apaiser. Surtout lorsqu’ils apprennent qu’ils vont fonder une famille. Car le 11 octobre 2019, Nabilla et Thomas Vergara deviennent parents. Le petit Milann fait depuis partie de leur vie et rend forcément le couple plus mature.

Le confinement pèse sur de nombreux couples, dont celui de Nabilla et Thomas Vergara

Mais le confinement n’arrange pas les affaires du couple. Thomas Vergara le premier déplore ne plus être capable de communiquer avec son épouse sans provoquer une dispute. Confinés ensemble alors qu’ils ont l’habitude d’avoir des journées bien remplis et souvent loin l’un de l’autre, ils sont forcés de passer beaucoup de temps ensemble. Comme beaucoup de couples en confinement, il a fallu s’adapter et faire preuve de patience envers son partenaire. Mais Thomas Vergara ne semble pas parvenir à faire les efforts nécessaires, ni Nabilla à faire preuve de plus de patience envers lui. Le mari de Nabilla se confie alors sur Snapchat auprès de ses abonnés. Il avoue faire chambre à part depuis quelques jours et espère que tout cela n’est qu’une passade.

En effet, Thomas Vergara comme Nabilla sont très amoureux l’un de l’autre. Et avec le petit garçon qu’ils ont à présent, il est inconcevable pour eux de penser à une vie différente que celle qu’ils construisent ensemble. Mais les disputes s’enchaînent et se ressemblent. Les tourtereaux sont à cran et le fait d’avoir un petit bébé ajouté à l’équation ne doit pas faciliter leurs affaires. Conscients des problèmes qu’ils rencontrent dans leur couple, ils décident d’en parler avec leurs fans. En effet, les réseaux sociaux leur permettent de mettre les choses à plat et en perspective.

Nabilla et Thomas Vergara profitent d’Instagram pour tenter de se comprendre

C’est pour eux une façon de prendre du recul et de recevoir les conseils de leurs fans. Ainsi, ils décident de faire un live Instagram dans lequel ils souhaitent évoquer les difficultés que rencontrent les couples pendant le confinement. Loin d’être des experts en la matière, ils veulent se servir de leur expérience pour comprendre les tensions qu’ils traversent. De plus, ils pourraient ainsi désamorcer les tensions et aussi permettre à d’autres couples de relativiser.

Mais tout ne se passe pas comme prévu et une dispute éclate entre Nabilla et Thomas Vergara en plein live Instagram. Le 14 mai dernier, les amoureux se montrent sous un jour qui correspond à leurs déclarations respectives concernant leur couple. Les tensions sont omniprésentes et ils semblent ne plus se supporter. Ils veulent pourtant bien faire en faisant ce live. Ils souhaitent tous les deux que leur couple réussisse à surmonter cette épreuve de plus qui se présente à eux. Pourtant l’ambiance dégénère rapidement.

La discussion commence bien mais prend rapidement des allures de règlement de compte

Thomas Vergara commence d’abord par présenter la situation aux abonnés. Il explique alors que la communication est devenue difficile entre Nabilla et lui. Ce à quoi Nabilla acquiesce. Il ajoute ensuite que c’est certainement du au fait qu’ils soient ensemble constamment. Personne n’a en effet l’habitude de passer absolument tout son temps avec une autre personne. Et cela peut devenir irritable, même si les deux personnes s’aiment énormément. Nabilla est encore une fois d’accord avec son mari. Cela semble conforter le couple de savoir qu’ils sont sur la même longueur d’onde. Pourtant, Nabilla continue en expliquant que plusieurs choses lui manque depuis les mesures de confinement. Et Thomas Vergara n’est cette fois-ci plus du tout d’accord avec son épouse.

Nabilla raconte en effet que sortir lui manque beaucoup et qu’elle regrette de ne plus pouvoir discuter avec d’autres personnes. le sang de Thomas Vergara ne fait qu’un tour à l’écoute de ces propos. Et il s’en prend alors à Nabilla pour lui demander avec qui elle peut bien parler dans la rue. Pour lui, elle dit n’importe quoi. Car il affirme que Nabilla ne se mêle pas à la foule lorsqu’elle est à l’extérieur. Au contraire, elle ferait en sorte de ne pas croiser des personnes qu’elle ne connaît pas. Et il ne s’arrête pas là. Coupant la parole de Nabilla, il insiste en s’adressant aux abonnés. Thomas Vergara raconte alors, très tendu, que Nabilla parle en énigme. Selon lui, elle est incapable d’avoir un discours cohérent puisqu’elle confond les choses et ne sait pas vraiment ce qu’elle raconte.

Les amoureux ne parviennent pas à s’écouter et à apaiser les tensions

De quoi déstabiliser Nabilla qui pensait que ce live allait permettre au couple de tout se dire. Visiblement, il y a des choses que Thomas Vergara ne veut pas entendre. Et il attend davantage de sincérité de la part de son épouse. Nabilla est forcement vexée de l’attitude de son mari qui ne prend même pas le temps de la laisser finir. Les amoureux n’auront finalement pas réussi à communiquer convenablement, malgré la « médiation » des abonnés Instagram.