Nabilla fait baver les internautes sans vêtements, cette fois, on voit tout !

Nabilla a encore fait le buzz. Elle vient de poster une photo d’elle sur son compte Instagram. On la découvre avec un maillot de bain très décolleté qui a donné des sueurs à ses fans.

Nabilla crée l’événement dès qu’elle poste un cliché sur les réseaux sociaux. Décidemment, le fait d’être maman n’a rien enlevé à son côté glamour et séduisant. Ces derniers jours de nombreuses mamans ont montré qu’elles avaient de beaux atouts. C’est le cas, par exemple, de Louane qui récemment dévoilé son corps de rêve avec un petit short. Elle est vraiment très glamour. Sur les réseaux sociaux, Karine Ferri fait aussi baver de nombreux fans avec des tenues très hot et notamment de jolis décolletés. Nabilla n’est pas en reste.

Nabilla : une ligne parfaite

La star de téléréalité montre qu’elle a une garde-robe très fournie. Elle a retrouvé une silhouette de rêve, malgré sa grossesse très récente. Elle souhaite continuer à afficher son corps sublime. Elle laisse voir une poitrine généreuse. Elle a le corps parfait pour le montrer en cette saison estivale. Elle porte donc sans complexe des maillots de bains échancrés. Nabilla voyage beaucoup, notamment en Afrique du Sud ou aux Maldives, avec son compagnon Thomas Vergara. Sur son compte Instagram, elle se dévoile avec de superbes tenues : une pièce ou deux pièces, elle est toujours aussi ravissante. Des looks qui mettent évidemment ses atouts en lumière. La jeune femme est tellement fan de maillots de bain qu’elle a d’ailleurs crée sa propre marque.

Avec son fils Milann

Nabilla est aussi une mère attentionnée. Elle n’hésite pas à poster des photos en compagnie de son fils Milann. La jeune femme ose et met des tenues vraiment très osées. Sur son post Instagram, on peut la voir avec un maillot avec un décolleté très plongeant. Difficile de ne fixer que son regard, tant elle a d’atout… Depuis qu’elle est mère, elle reste très belle et garde toute sa sensualité. Ses fans ont dû apprécier l’attention. Et ils sont très nombreux sur les réseaux sociaux. Durant une séance photo en partenariat avec une marque de crème solaire, Nabilla apparaît toujours aussi sublime et élégante. De nombreux influenceurs nouent des partenariats pour mettre en valeur des marques contre des rémunérations.

Ver esta publicación en Instagram Rien de plus beau ❤️🙏🏼 Una publicación compartida de Nabilla Vergara (@nabilla) el 28 Jun, 2020 a las 11:18 PDT

Des commentaires élogieux

Quelque uns peuvent même gagner beaucoup d’argent avec ce système. Nabila et son compagnon en profite d’ailleurs énormément. En bikini ou en maillot une pièce, elle fait mouche. Clairement, ce maillot une pièce, risque d’être dans les mémoires. Il descend jusqu’au nombril. Ce maillot affiche des motifs jungle. Avec sa belle chevelure, elle est plus belle que jamais. La photo a été likée plus de 20.000 fois. Les commentaires en dessous du cliché ont été tous élogieux. « Tu es sublime », « ta tenue est juste canon », « tu es à tomber ». Les commentaires allaient tous dans le même sens. Ses fans sont toujours très réactifs sur les réseaux sociaux.