Nabilla fait craquer ses fans avec ce magnifique selfie avec son fils Milann (sublime)

Nabilla ne cache pas être raide dingue de son petit bout de chou. Ce mercredi 20 janvier, la jeune maman a partagé un adorable cliché sur Instagram. Ses abonnés ont adoré le selfie et n’ont pas manqué de le lui faire savoir!

Nabilla, Thomas Vergara et le petit Milann rayonnent de bonheur. Sur la photo qu’elle vient de poster, la maman et son fils sont en effet illuminés de soleil, tout sourire. “Coucou, c’est nous !”, a-t-elle ainsi simplement légendé. “Mon fils c’est tout pour moi, et j’ai pas envie qu’il ait une copine, je ne vais pas mentir. Mais je n’y pense pas, c’est un bébé, il a un an… Ça viendra… comme ça ne viendra pas !”, expliquait encore récemment la jeune femme.

“Il est si beau, je le mangerai !”

Au sein de la rédaction de LDpeople, nous avons été particulièrement frappé par la ressemblance de Milann avec son papa ! Il lui ressemble en effet vraiment comme deux gouttes d’eau. Nabilla compte aussi aujourd’hui 6,6 millions d’abonnés sur Instagram. Autant dire que ce nouveau post a vraiment fait fureur ! “Magnifique !”, “Trop chou”, “Il a un beau visage”, “Comme il a grandi ce petit”, “Il est si beau, je le mangerai !”, pouvait-on ainsi lire parmi les commentaires.

View this post on Instagram A post shared by Nabilla Vergara (@nabilla)

“Les gens ils veulent vraiment pas se mêler de leur c* !”

Le 21 janvier dernier, changement radical de ton pour Nabilla ! La belle brune a du en effet recadrer quelques internautes sur Snapchat. En effet, depuis qu’Astrid Nelsia ou encore Jessica Thivenin ont eu recours à la chirurgie esthétique pour bomber leurs fessiers, des rumeurs courent sur le postérieur de Nabilla. “Tout à l’heure, je voyais des commentaires sur son posterieur . Je me suis dit les gens ils veulent vraiment pas se mêler de leur c*, c’est épuisant. Pour la 40 millième fois, je n’ai pas mis de prothèse dans mon posterieur. Je trouve ça moche.”, a-t-elle donc expliqué.

View this post on Instagram A post shared by Nabilla Vergara (@nabilla)

Et de poursuivre, particulièrement remontée : “Il y a des trucs que je trouve très beaux en chirurgie, quand c’est subtil ou quand c’est pour arranger quelque chose. J’aime avoir de la poitrine, ça, c’est mon choix, c’est personnel… Vous savez ce que c’est une opération de son posterieur ? C’est des mois et des mois de souffrance. J’avais déjà fait des injections il y a trois ou quatre ans et c’est tout. Depuis ça n’a rien changé…”, a-t-elle ainsi lâché sur Snapchat.

“Je ne comprends pas pourquoi vous faites les choqués. Ce n’est pas méchant mais avec l’argent que j’ai, si je voulais faire plus d’injections ou mettre des prothèses, je pourrais le faire. Les médecins peuvent carrément se déplacer chez moi. Mais je n’ai pas envie, Je trouve que je suis très bien comme ça. Je me sens bien dans ma peau, je n’ai pas du tout envie de plus”. a-t-elle ensuite conclu. Le message mérite en effet d’être clair !