Nabilla fait monter le thermomètre en s’affichant en robe osée !

Dans sa Story Instagram, Nabilla a tout récemment, fait monter la température en s’affichant avec une robe osée, dévoilant un grand buste. Explications.

Nabilla nous montre les coulisses de son shooting photo

Comme à son habitude, Nabilla a fait monter la température chez ses fans. En effet, sur son compte Instagram, la jeune femme a partagé une photo d’elle en s’affichant avec une robe osée, dévoilant un grand buste. Il faut dire que l’ancienne chroniqueuse de “Touche pas à mon Poste” est entrain de finalisé sa nouvelle collection pour sa marque Nabilla Beauty et doit donc réalisé un shooting photo pour montrer ce que contiendra la fameuse collection à ses fans.

Ainsi, désireuse de montrer ses moindres faits et gestes aux internautes, on a pu voir plusieurs photos et vidéos de Nabilla pendant le tournage de sa nouvelle collection. D’ailleurs la jeune femme a mis en légende d’un cliché : “Tellement heureuse de shooter cette nouvelle collection. Pour Nabilla Beauty“. Parmi les nombreuses images, on a pu voir les coulisses du shooting avec son équipe et les nombreuses caméras qui filment. Une chose est certaine, la star de la télé-réalité ne laisse rien au hasard.

Nabilla donne de ses nouvelles après son passage à l’hôpital

Le 3 octobre dernier, Nabilla a du faire un passage par la case hôpital à cause de vertiges et une baisse de tension. Sur son compte Instagram, Thomas a eu le temps de faire une vidéo pour montrer ce qu’il se passait avec sa compagne : “Là on est partis en ambulance, on sait pas du tout ce que Nabilla a. Ils ont fait une prise de sang sur place à la maison et ils ont dit qu’il fallait qu’elle aille d’urgence à l’hôpital” a-t-il notamment déclaré. Mais que les fans se rassurent, l’ancienne candidate de télé-réalité va bien maintenant.

Ver esta publicación en Instagram Nous on s’aime fort 💕 Una publicación compartida de Nabilla Vergara (@nabilla) el 20 Sep, 2020 a las 9:10 PDT

Ainsi, un jour après sa prise en charge, Nabilla a donné de ses nouvelles sur son compte Instagram : “Ça va mieux, j’ai des petits soucis avec le fer bon je fais de l’anémie ça ne date pas d’hier. Je vais avoir une petite prescription de médicaments et puis je manque aussi de vitamine D. J’ai rendez-vous avec une nutritionniste qui va me reprendre en main parce que je mange super bien, mais apparemment je ne varie pas assez les aliments” a notamment déclaré la star de la télé-réalité. Plus de peur que de mal donc.