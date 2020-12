Nabilla fond en larmes comme jamais, “choquée” par Milann son fils (elle craque totalement)

La vie de maman n’est pas tous les jours facile et ça Nabilla l’a bien compris. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme craque parce qu’elle a du mal à gérer les crises de son fils. LD People vous explique tout.

Milann, un garçon capricieux ?

Comme à son habitude, Nabilla partage l’ensemble de sa vie sur les réseaxu sociaux. Cette fois-ci, elle nous raconte les péripéties qu’elle vit avec son fils, Milann :”Ça ne va pas trop… Je ne suis pas très bien. Je galère un peu en ce moment. Ça devient un peu compliqué avec mon fils” commence-t-elle par dire. La jeune femme poursuit son propos ensuite en expliquant que son petit faisait beaucoup de caprices et qu’elle cédait très souvent : “Il crie beaucoup… Enfin, il fait beaucoup de caprices, et j’ai du mal à lui dire non en fait. C’est assez compliqué pour moi en ce moment, je ne vous le montre pas forcément. Mais c’est vrai que ce n’est pas facile, des fois je dis ‘non’ mais il ne comprend pas”.

Nabilla explique ensuite qu’elle pense qu’elle est responsable des caprices de son fils, parce qu’elle n’a pas mis un stop avant : J’en ai parlé avec ma maman, ma grand-mère et d’autres personnes autour de moi… En fait c’est vrai que je culpabilise un petit peu, je ne lui ai jamais dit non jusqu’à maintenant et j’ai l’impression que j’aurais dû lui dire avant. Là il ne comprend pas”. La jeune femme explique que quand elle disait non à Milann, ce dernier se faisait mal où faisait mal : “Ce matin il m’a fait grave mal, j’étais un peu choquée. Quand je dis ‘non’ il se fait du mal à lui, il se jette, il se pousse”.

Nabilla prête à avoir un second enfant ?

Malgré les difficultés récente avec Milann, Nabilla se dit chanceuse d’avoir un petit garçon comme lui et est très heureuse. Pour autant, elle a peur de ne pas faire tout bien et du coup, elle craque parfois : “Je garde tout pour moi, je suis toujours à rire, je suis vraiment comme ça. Et je garde vraiment tout pour moi parce que je pense que vous n’avez pas envie d’être embêté avec ça… Mais ce matin j’ai un peu craqué. Et je pense que c’est important de dire quand ça ne va pas aussi”.

La question dont tout le monde se pose, c’est de savoir si Nabilla est prête à avoir un second enfant et justement, elle nous donne un premier indice : “D’un côté j’ai trop envie, et de l’autre je me demande si je suis vraiment prête à avoir deux enfants“. Peut-être qu’en voyant plus souvent Liaam, le fils de son frère Tarek Benattia et sa belle-soeu Camélia, la jeune femme souhaitera être enceinte une nouvelle fois. A la rédaction de LD People, on sait qu’elle prendra la bonne décision.